Cocomi、ミニスカ姿を披露「太ももがスースーする」「でも可愛い」
フルート奏者でモデルのCocomiが5日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカート姿を披露し、「太ももがスースーする」「でも可愛い」とコメントを添えた。
【写真】Cocomi、ショーパンツのキュートな外出コーデ
Cocomiは「今年の秋はスカート履こうかな、なんて思い、勢いで買ってしまいました。太ももがスースーする。。。でも可愛い。。。ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキしますね」とつづり、鏡越しの全身ショットを公開。黒のプリーツスカートにTシャツ、厚底ブーツを合わせたスタイルを披露した。
深紅のカーテンを背景にした写真では、Cocomiの美しい脚線美と抜群のスタイルが際立っている。
引用：「Cocomi」インスタグラム（＠cocomi_553_official）
