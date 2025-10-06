「腱が切れてて手術することに」森泉、痛々しい近影に心配集まる「リハビリたいへんだね」
モデルでタレントの森泉が、6日までにインスタグラムを更新。親指をケガした姿に心配の声が集まっている。
【写真】手のケガで泣いてしまう森泉（ほか2枚）
森は「アボカドの種とろうとしたらすべって親指さしちゃって」とつづり、包帯が巻かれた親指を写した近影をアップ。ケガの具合については「なかなか曲がらないから病院いったら腱が切れてて手術することに〜 がんばったぞ！ でももっとがんばったのはお医者さんだぞっ！」とコメントしており、手術するほどの大ケガだったことも明かされた。
コメント欄にはファンから「それは、大事じゃないですか!! ちょっと刺しただけでも痛いのに」「しばらく不便だと思うけど頑張って乗り切って！」「大変やね〜お大事に」「リハビリたいへんだね」など、心配の声がよせられている。
森泉は、ファッションデザイナー・森英恵さんの孫でモデル・タレントとして活躍。2018年に一般男性と結婚、一女をもうけている。泉は5人きょうだいで、泉は3番目の長女。勉氏は2番目の次男、星は末っ子である三女だ。
引用：「森泉」インスタグラム（＠izumi.mori）
