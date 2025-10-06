機能性にも優れ、デザイン性も高く、ビジネスでもプライベートでも使え汎用性も高い。そんなツボを押さえたおしゃれなアウトドアブランドのバックパックを紹介します。今回は1泊2日などの旅行にもちょうどいいサイズの容量約25Lのバックパックを集めました。

【その1】軽量、堅牢で防水性に優れた素材を使用したバックパック

アークテリクス

「グランヴィル 25 バックパック」

3万9600円（税込） サイズ：幅40×高さ51×奥行き19.1cm／容量：25L

アークテリクスの「グランヴィル 25 バックパック」は軽量、堅牢で防水性に優れたナイロンリップストップ素材を使用したバックパック。内装には明るいカラーを採用し、視認性も高いです。バックパネルは独自のエロフォーム モノフィラメント メッシュで通気性もアップしています。口が大きく開くため、目的のものを手軽に取り出せます。

底面から浮くように設置されたPCスリーブ、充電器などガジェット類の収納に便利なストレンチメッシュのジッパー付きポケットなどを装備。容量は25Lです。

シンプルながらも使いやすさが際立っているのも本作の魅力。フラップ内部のトップはストラップで巾着状に絞る仕様になっているので、メインコンパートメントへのアクセスも楽です！実際に雨の中でグランヴィル 25 バックパックを背負って歩いてみたのですが、中の荷物が濡れることなく、全く問題ありませんでした。

↑両サイドに傘などの小物を収納できるポケット、ノートPCが収納できるスリーブ、書類などを収納できるポケットなど、シンプルながら小分けできる。

↑フロントポケットには止水ジップを採用しており、スマホなどの貴重品を入れても良さそうです。

【その2】ほどよい光沢のある生地が上質感を演出する大人のヒューズボックス

ザ・ノース・フェイス

「FBプロライト」

2万2000円（税込） サイズ：幅28×高さ52×奥行き18cm／容量：25L

ザ・ノース・フェイスの「FBプロライト」は、シンプルでソリッドなルックスで、通勤に適した機能を持つ大人のヒューズボックスです。ほどよい光沢のある生地が上質感を演出し、スーツやジャケットなどのフォーマルなスタイルにもマッチします。

荷物が入っていなくても自立する構造で、大きく開閉するメインコンパートメントは収納しやすい。15インチまで対応するPCスリーブとフラップを開けたまま移動できるように、本体内側にグラブハンドルを備えています。フリースをライニングしたトップポケットは、荷物を収納してもスマートな形をキープ。合計5個のポケットを装備。容量は25Lです。

縦型は荷物が詰めやすく、内装がシルバーで見やすくなっています。中身を確認しやすいビジネスリュックがほしい人におすすめ。口が大きく開くため、目的のものを手軽に取り出せます。床などに置いてもバッグ本体が倒れにくく、自立する構造は特に気に入ったポイントです。もう少し大きいサイズが欲しいという方には、容量35Lの「FBプロ」もあります。

↑ガジェットや小物の収納に便利なオーガナイザーポケットを内蔵。

↑フロントの縦型ポケットは止水ファスナーを備えているため、傘やボトルなどの収納に便利です。

【その3】背負い心地のよさ・ムレにくさ・収納のしやすさを兼ね備える

コロンビア

「パナシーアクロスオーバー26Lバックパック」

1万5400円（税込） サイズ：幅30×高さ49×奥行き17cm／容量：26L

コロンビアの「パナシーアクロスオーバー26Lバックパック」は、コロンビア独自の撥水機能「オムニシールド」を搭載。防水性の高さは申し分なしといえます。急な雨でも荷物が濡れる心配はなさそうです。

収納のしやすさも非常に満足できるレベル。ファスナーが一番下まで下げられるので開口部が大きく、荷物の出し入れがスムーズに行えます。内装色はイエローとなっているので、特に暗所などで黒い荷物は探しやすい！ PCスリーブを含めてポケット（5個）と数が多く、イヤホンやマウスなどの小物もきれいに整理可能。PCスリーブは厚みがあり、クッションも柔らかいです。容量は26L。

背負い心地のよさは十分。ハーネスの幅が広くクッション性もあるため、長時間背負っていられます。体へフィットしながらも背面はメッシュ構造になっており、通気性も確保されています。

↑メインコンパートメント内部背面側に15インチ対応のPCスリーブとタブレットスリーブ。

↑メッシュとクッション性の高いWave Padで通気性と快適性を高めた背面構造。

まとめ

・ミニマルなデザインを好む方

個性を主張しながらも洗練された印象を与えるミニマルデザインのアークテリクス「グランヴィル 25 バックパック」。防水性が高く、風雨から荷物をしっかり守ってくれます。

・ヒューズボックスに興味があった方

ザ・ノース・フェイスのヒューズボックスに興味があったものの、デザインが少し派手だと感じていた方には、「FBプロライト」がおすすめです。バケツ型のメインアクセスは残しつつ、全体的に大人っぽいスマートな印象に仕上がっています。

・収納力や機能性を重視する方

コロンビア「パナシーアクロスオーバー26Lバックパック」は、荷物が多い方や整理整頓を重視する方におすすめ。防水性の高さと、快適な背負い心地も特徴です！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

