東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



6日の福岡・佐賀は高気圧に覆われて朝から青空が広がりました。最低気温は20℃を下回った所もあり、涼しい朝となりました。日中も天気の崩れはなく、日差しがたっぷりと届きました。昼間は汗ばむ陽気となり、久留米など筑後地方では30℃を超えた所が多くありました。



そんな中、秋風を受けて揺れるかれんな白いソバの花。佐賀県の吉野ヶ里歴史公園では、2000平方メートルほどの畑でおよそ8万本が見頃を迎えています。ことしは、お盆すぎにまいた種が例年通り順調に生育し、9月中旬ごろから開花し始めました。10月に入って見頃となっています。





弥生時代の遺跡を復元した公園である吉野ヶ里歴史公園。弥生時代の農耕風景を再現しようと、毎年、ソバを栽培しています。白いソバの花の見頃は、10月中旬ごろまで続く見込みです。その後、ソバが実をつけると収穫体験が行われるほか、イベントで企画されるカフェでかけそばなどとして振る舞われる予定です。これからの天気です。6日夜は広く晴れて、中秋の名月がきれいに見られそうです。7日も朝から晴れて、日中も青空が広がるでしょう。洗濯物もよく乾きそうです。朝の最低気温は21℃前後となる予想です。日中の最高気温はほとんどの所で30℃を超えて、真夏日となるでしょう。汗ばむ陽気が続くでしょう。週間予報です。今週は高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。週の後半にかけては最高気温が低くなり、秋らしい陽気となりそうです。ただ、3連休は再び気温が上がり、30℃に迫る暑さとなりそうです。