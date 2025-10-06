豊橋競輪のPR隊が6日、スポニチ名古屋オフィスを訪れ、16日から19日まで行われる「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」をアピールした。

伏見俊昭（49＝福島・75期）、吉田有希（24＝茨城・119期）、寺沼琢摩（26＝東京・115期）、纐纈洸翔（23＝愛知・121期）、志田龍星（27＝岐阜・119期）、脇本勇希（26＝福井・115期）、吉本卓仁（41＝福岡・89期）らが出場。地元豊橋からは富永益生（54＝愛知・66期）、鈴木伸之（45＝愛知・87期）、内藤久文（33＝愛知・117期）の3選手が出場する。

豊橋市産業部競輪事務所の小久保雅司所長は「後半の18日、19日は豊橋まつりと日程が重なっているので豊橋競輪場のイベントにも足を運んでほしい。売り上げ目標は40億円」と集客にも期待を込めた。場内イベントは18日にレギュラーお笑いライブ、19日は元スピードスケート選手の郄木菜那と平原康多氏のトークショーも実施。18日、19日は子ども向け遊具ブースも設置される。

豊橋競輪のCS中継アシスタントも務める近藤美妃は「地元だと少し苦労してS級に上がった内藤久文選手とデビューしてぱっとS級に上がった纐纈洸翔選手が決勝で戦う姿を見たい。G3をまだ優勝したことがない若手選手が優勝してくれるとうれしい」と若手選手の活躍を期待した。