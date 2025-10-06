◇MLB マリナーズ3-2タイガース(日本時間6日、T-モバイル・パーク)

マリナーズのフリオ・ロドリゲス選手が試合を決する一打を放ちチームは勝利を収めました。試合後の会見でロドリゲス選手が喜びを爆発させます。

2001年以来の地区優勝を飾りポストシーズンに挑むマリナーズは第1戦を落とすも、2戦目8回にタイガースに同点に追いつかれるも、その裏、60本で本塁打王のカル・ローリー選手が1アウトから2塁打で出塁すると、イチロー氏の愛弟子であるロドリゲス選手が値千金のタイムリーヒットで勝ち越し。これが決勝打となりました。

「本当に大きかったよ。打った後、ちょっと周りを見回したんだ。みんなが飛び跳ねているのが見えて、すごく気分が良かった。最高の瞬間だったよ」と喜びを語ります。

「ファンもチームも、本当に全員が試合に熱中しているように感じます。それがポストシーズンの野球の本当に好きなところです。本当に最高でした。子供の頃から夢見ていたことです。試合を観戦していた時のことを覚えていますが、こうしてチームのために野球ができるなんて、本当に素晴らしいです」と熱の入ったコメントをしました。

ホルヘ・ポランコ選手が4回と6回に昨季のサイ・ヤング賞のタリク・スクバル投手からそれぞれソロホームランで得点を決める活躍をみせチームの勝利に貢献。「彼は本当に素晴らしい野球選手だ。努力家だ。一年を通して素晴らしい打席数を記録し、多くの場面で勝負強さを発揮してきた。そして今日、今球界最高の投手から2本のホームランを打ったなんて、本当に素晴らしい。彼がチームにとってどれほど大切な存在なのか、そして今年彼が成し遂げてきたこと全てを言葉で言い表すのは到底無理だ」と称賛を送りました。