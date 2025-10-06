グラビアアイドルの東雲うみが5日、Instagramを更新。洞窟のような場所で撮影されたビキニショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】“人生で1番ムチムチ”東雲うみのビキニ姿

バスト90cm、ヒップ100cmの大迫力ボディーから、“グラビア界の二刀流”と呼ばれている東雲。自身のSNSではこれまで、雪が降る露天風呂で撮影したオフショット動画や、「鳥肌えぐいんだが」とつづったランジェリーショットなどを発信してきた。

2025年6月にはXで、「この日は人生で1番ムチムチ……。ムチムチ嫌いな人はごめん」とコメントしたピンクのビキニショットを投稿し、「最高のボディー」「ムチムチこそ正義」など話題になっていた。

10月5日に更新したInstagramでは、「初めての石垣島の思い出！！！週刊少年マガジンの表紙担当中。撮影で色んな場所に行けて楽しいし癒やされてる。ありがたいな〜」とつづり、プールや洞窟のような場所でスタイル際立つビキニショットを披露。

この投稿には、「なんということだ！」「すごい場所で撮影してますね」「スタイル良くて可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）