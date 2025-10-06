経団連は６日、会員企業が政治献金を行う際の判断材料として、主要政党を対象にした政策評価を公表した。

自民党を中心とする与党は少数与党にもかかわらず米国との関税交渉の合意など着実に成果を上げたとして、１２年連続で「高く評価できる」とした。

政策評価は毎年まとめており、今回は主に石破内閣の実績が対象となる。与党を高評価とした理由は「野党との丁寧な政策協議と合意形成を重ね、２０２５年度予算や各種法案を成立させた」と説明。関税政策への対応のほか、財政健全化や賃上げの定着に向けた取り組みなどで成果を上げたと分析した。

立憲民主党については、選択的夫婦別姓制度の実現に向けて国会審議に導いたと評価。国民民主党については、「年収の壁」の引き上げを実現させたとの見方を示した。

経団連の筒井義信会長は６日の記者会見で、自民党の高市早苗総裁について「強い経済をつくるという言葉に確かな意志を感じており、経団連としても呼応していきたい」と語った。

同時に「スピード感を持って政策を実現させていくためには安定的な体制が絶対不可欠だ」とも指摘し、連立政権の枠組み拡大が必要との認識を示唆した。