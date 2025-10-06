ロッテは６日、国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手、岩下大輝投手、大下誠一郎内野手、金田優太内野手と育成の永島田輝斗投手の７選手と来季の契約を行わない旨を通知したと発表した。

二木は２０年に自己最多の９勝を挙げ、翌２１年の開幕投手を務めた。２３年から２年間は１軍登板がなく、今季最終戦となった５日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で２２年９月２４日以来、３年ぶりの１軍登板を果たしたが、２四死球と安打で２死満塁のピンチを招き、山川に右中間への満塁本塁打を浴びて敗戦投手となった。通算４１勝５０敗だった。

１軍登板翌日の戦力外通告。ＳＮＳでは「まさか満塁ＨＲが最後になるなんてね…本当に残酷な世界」、「二木はロッテからの事実上の引退試合だったのか…」、「二木きちゃったか…」、「昨日投げた二木が入るとは…」、「現実は厳しいね」などの声が上がった。

今後については二木は未定。その他の選手は現役続行を希望している。

ＳＮＳでは他の選手についても「二木、岩下、西村まで…みんなロッテで輝いていた選手」、「国吉まだできるはず」、「最近活躍してた選手ばっかでびっくりやな」などの声も上がった。