ぼる塾・田辺智加「相性がすごくいい」リップメイクの仕上げに愛用！イエロー×ピンクの信頼リップ
ぼる塾・田辺智加さんが、ぼる塾のYoutubeチャンネル『田辺さんのカバンの中身紹介！2025』の動画に登場。バッグの中身を紹介してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。
■リップグロス
動画内に登場したのはこちら！
MAKE UP FOR EVER/スーパーブースト リップグロス 税込4,180円（公式サイトより）
リップケア成分が配合されているリップグロス。愛用カラー名までは明かしてくれませんでしたが、パッケージの色味と田辺さん語っていた色味から、イエローの色味にピンクのラメが入った『02 フェアリーグリマー』が該当しそう！
田辺さんはこちらについて「イエロー、ピンク、あんまないでしょ？」と珍しいカラーだと紹介。
続けて「どのリップとも相性がすごくいい」とどんな色味のリップに重ねても映えるカラーだと表現。
そして、使い方についても「全体に塗るというより、口のここにちょんちょんとやるくらいですね」と唇の一部に塗布して仕上げると明かしていました！
■動画もチェック
動画内では、美容系アイテム以外にもバッグの中身を披露！ぜひチェックしてみてくださいね