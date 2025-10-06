全国に「コンフォートホテル」を展開するチョイスホテルズジャパンは、ブランド初の新築ホテルとなる「コンフォートホテルERA札幌北口」の開業（12月18日予定）を記念し、東京・代々木公園で開催された「第35回 北海道フェアin代々木」で、「コンフォートホテル presents 丸山礼『道民の私だけが知ってる北海道』トークイベントin北海道フェア」を10月2日に実施した。トークイベントでは、北海道出身のタレント・丸山礼さんが1日特別アンバサダーとして登壇し、観光ガイドには載っていない“あずましい（心地よい）”北海道の魅力や、地元民だけが知る穴場スポットなどを語ってくれた。



チョイスホテルズジャパン フランチャイズサービス部ダイレクターの舘光恵氏

トークイベントの開催に先立ち、チョイスホテルズジャパン フランチャイズサービス部ダイレクターの舘光恵氏が挨拶。「当社は、『コンフォート』ブランドのホテルを全国に96軒展開している。“答えは、翌日にある。”をコンセプトに、ホテルに泊まった人が翌朝を気持ちよく迎えられる場所を目指しており、客室には、寝具メーカーと共同開発したオリジナルの快眠枕『チョイス ピロー』を全室に設置。こだわりの寝具で心と体をリセットし、快適な眠りへと導く」と、「コンフォートホテル」のブランドコンセプトを紹介する。「現在、北海道には6軒のホテルを展開しているが、今回、新ブランドとして『コンフォートホテルERA札幌北口』を12月18日に開業する。同ホテルでは、『自分らしく、アクティブに。』をコンセプトに、客室デザインやサービスの随所に地域性を取り入れ、ローカルならではのアクティブな旅をサポートする。北海道の様々な食材を味わえる朝食ビュッフェの他、ライブラリーカフェでは北海道由来のスイーツやお酒も用意している」と、北海道を満喫できる新ブランドのホテルを札幌北口にオープンするとアピールした。



1日特別アンバサダーを務める丸山礼さん

ここで、1日特別アンバサダーとしてタレントの丸山礼さんが登場。北海道出身の丸山さんならではの視点で、北海道の魅力や、観光ガイドには載らない隠れスポットや過ごし方を紹介してくれた。まず、“あずましい（心地よい）”北海道の楽しみ方について聞くと、「空港の出口のドアが開いた瞬間の空気」と回答。「“あずましい”は、年配の人たちが使う言葉で、“心地よい”という意味がある。北海道にはおいしいものがたくさんあるが、私が一番おいしいと思うのは空気。北海道に帰るたびに空港の出口のドアが開いた瞬間、肺いっぱいにその空気を取り込んだ時に“あずましい”と感じる」と笑顔を見せていた。



“流氷を掴むポーズ”を披露する丸山礼さん

丸山さんがおすすめする穴場の観光スポットとしては、「個人的には、地元の北見市にある緑ヶ丘霊園から眺める景色がとてもきれいなので、時間があったら行ってみてほしい。また、余市ワイナリーを見学するのも楽しいと思う。併設するレストランでは、ワインに合うおいしい料理も味わうことができる」とのこと。SNSで映えるスポットについて聞くと、「洞爺湖の花火は、春から秋にかけて毎日打ち上げているので、船の上から撮るのも素敵。そして、冬の季節におすすめしたいのが流氷観光。北海道でしか見られない流氷で、映える写真を撮ってほしい」と、“流氷を掴むポーズ”を披露してくれた。



「女子旅の朝あるある」を披露する丸山礼さん

次に、丸山さんの人気企画「あるあるシリーズ」から、コンフォートホテルのブランドコンセプト“答えは、翌朝にある。”にちなんで「女子旅の朝あるある」を聞いてみると、「野球のポジションばりに自分の陣地を守る」とフリップで回答。「女子旅でホテルに宿泊した朝は、ドライヤーをする人、洗面所を使う人、カーテン越しの光を浴びながらメイクをする人など、部屋の中で自然と“自分の場所”を確保している」と、女子旅で誰もが共感できる“あるある”エピソードを話してくれた。



旅先でのこだわりを語る丸山礼さん

また、ロケ先や旅先でのこだわりを「私の旅の答えは〇〇にある」で表現してもらうと、「私の旅の答えはロビー点検にある」と丸山さん。「ホテル1階のロビーにあるアメニティを取り忘れて部屋に上がり、後で後悔することが多い。そのため、二度手間を防ぐべく到着したらまずロビーをしっかりと点検している」と熱く語り、会場からもうなずきの声が湧き起こっていた。

最後に丸山さんは、「『コンフォートホテル』は何度か利用しているが、スタッフの笑顔が印象的で、とても快適に過ごすことができた。12月18日には、新ブランドの『コンフォートホテルERA』が札幌北口にオープンする。このホテルは、ビジネスだけでなくプライベートな旅時間をより楽しみたいという人にピッタリとなっている。オープンを記念して、コンフォートホテル公式XとコンフォートホテルERA公式Instagramで、無料宿泊券が当たるSNSキャンペーンも開催しているのでチェックしてほしい」と、1日特別アンバサダーとして「コンフォートホテルERA」の魅力を伝えてくれた。

［「コンフォートホテルERA札幌北口」概要］

所在地：北海道札幌市北区北七条西5丁目17番1

TEL：011−746−7411

FAX：011−746−7412

建物概要：地上11階建て、全122室、全室禁煙

アクセス：JR札幌駅北口から徒歩約5分

開業日：12月18日（木）

チョイスホテルズジャパン＝https://www.choice-hotels.jp

コンフォートホテルERA札幌北口＝https://www.choice-hotels.jp/era/sapporo-north/