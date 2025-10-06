カゴメは、栄養訴求型の生鮮野菜「高スルフォラファンブロッコリー」「高ケルセチン紫たまねぎ」「高β−カロテンにんじん」の3品を、10月から、首都圏を中心に本格販売する。これらの生鮮野菜は、昨年までテスト販売を実施していたが、健康志向の高まりを受け、今年から販売期間を拡大する。



「高ケルセチン紫たまねぎ」

同社は「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンのもと、飲料、食品、生鮮・冷凍野菜といった多彩な野菜の商品で、消費者の健康的で豊かな食生活に貢献したいと考えている。生鮮野菜においては、特に、生鮮トマトやベビーリーフなどの生産・販売を中心に展開している。



「高β−カロテンにんじん」

その中でも、健康価値を訴求する「高リコピントマト」は、販売開始以来、好調な推移を見せており、多くの消費者から支持を得ている。こうした実績から、栄養素を訴求した野菜へのニーズが高まっていることが明らかとなり、このニーズを踏まえ、同社では栄養訴求型の新たな野菜の展開を進めてきた。今回発売する3つの野菜は、いずれも栄養素を訴求した生鮮野菜となっている。

「高スルフォラファンブロッコリー」は、ブロッコリーに多く含まれる健康成分“スルフォラファン”（スルフォラファンは、食品中ではスルフォラファングルコシノレートとして存在しており、体内で分解されることでスルフォラファンに変わる）含有量が一般的なブロッコリーに比べて約1.5倍（同社調べ）高く、レンジ加熱で簡単に調理できる利便性も兼ね備えている。「高ケルセチン紫たまねぎ」は、抗酸化作用を持つ“ポリフェノール”であるケルセチン含有量が、一般的なたまねぎよりも約1.5倍（同社調べ）高く、鮮やかな紫色が特長。「高β−カロテンにんじん」は、一般的なにんじんよりも多くのβ−カロテン（同社調べ）を含み、甘くてまろやかな味わい（同社調べ）が特長となっている。

カゴメは今後も、栄養訴求型の生鮮野菜の開発・販売に注力し、野菜を通じて消費者の健康的な食生活に貢献していく考え。

［発売日］

高ケルセチン紫たまねぎ：10月6日（月）から順次

高スルフォラファンブロッコリー：10月20日（月）から順次

高β−カロテンにんじん：10月20日（月）から順次

※生育状況によって、販売時期が異なることがある

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp