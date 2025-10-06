ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、「ファミマル Bakery（ファミマルベーカリー）」から人気のパンをひっくり返すと裏側がクイニーアマン仕立てになっている、「オモテもウラもおいしいパン」シリーズとして、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」、「アップルパイタルト×クイニーアマン」の3種類を、全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

「ファミマル Bakery」はプライベートブランド「ファミマル」のベーカリーラインとして、一昨年10月から展開している。2周年を迎えた「ファミマル Bakery」の新商品として、人気のパンをひっくり返すと裏側がクイニーアマン仕立てになっている、「オモテもウラもおいしいパン」シリーズを発売する。定番パンとして人気の「デニッシュメロンパン」、「チーズケーキデニッシュ」、「アップルパイタルト」の裏側を、発酵バター風味のあめを生地とあわせて焼き上げ、一度で2つのおいしさと“ハイブリッド食感”が楽しめる3商品を発売する。

「オモテもウラもおいしいパン」は、「クイニーアマン」でありながら、それぞれに異なる“食感”を楽しめるのが魅力。組み合わせる生地や素材を変えることで、あめの風味や食感など、それぞれの個性を楽しめるシリーズになっている。



「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」

「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」では、バター入りのマーガリンを折り込んだクロワッサン生地のため、じゅわっと広がるバターの風味が楽しめる。さらに、発酵バターを使ったあめと、ビスケット生地を組み合わせることで、通常のクイニーアマンでは味わえない「ザクッ」とした独自の食感を実現した。



「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」

「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」では、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを組み合わせ、工場で独自に配合したチーズケーキ生地を使用している。さらに、発酵バターを使った香ばしいあめを合わせることで、チーズケーキの濃厚さとあめの甘さとの絶妙なバランスを実現した。クイニーアマンの「カリッ」っとした食感が楽しめる。



「アップルパイタルト×クイニーアマン」

「アップルパイタルト×クイニーアマン」では、りんごダイスとりんごジャムを組み合わせ、シャキっとした食感が楽しめる。さらに、パイ生地とタルト生地を貼り合わせ、発酵バターを使った風味豊かなあめに、りんごと相性の良いはちみつフレーバーを加え、奥行きのある味わいと「カリほろっ」とした食感を実現した。

［小売価格］

デニッシュメロンパン×クイニーアマン：185円

チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン：198円

アップルパイタルト×クイニーアマン：198円

（すべて税込）

［発売日］10月7日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp