

「リリーフ まるで下着 ライトグレー／さくらピンク」

花王の排泄ケアブランド「リリーフ」は、11月5日に大人用紙おむつ「リリーフ まるで下着 ライトグレー／さくらピンク」を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストアで限定発売する。

「リリーフ まるで下着」は2009年誕生以来、下着のようなはき心地で快適な毎日をサポートする超うす型紙パンツとして、多くの消費者から好評を得ている。

今回「紙パンツをもっと身近なものに」という考えのもと、紙パンツをはいたことがない方のトイレ需要に応えて、“普段の下着感”のあるカラーパンツ（ライトグレー・さくらピンク）を提案する。

音楽フェスやイベント会場、キャンプや登山、長時間移動を伴う旅行など、急な尿意に対してトイレに行けない場面でも不安なく自身の時間を楽しめる。

ライトグレーは、「M〜L 18枚入」・「L〜LL 16枚入」の取り扱いもある。

［小売価格］設定なし

［発売日］11月5日（水）

花王＝https://www.kao.com/jp

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com