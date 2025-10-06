timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、明日10月7日24時40分より放送。前回に引き続き、9月27日放送の土曜プレミアム『タイムレスマン』ゴールデンSPの名場面を、多数の未公開シーンと合わせて“完全版”として放送する。

いつもより25分遅く24時40分にスタートする今回は、ゴールデンSPでオンエアされた予測不可能な『東海道中！脱落旅』の未公開映像をオンエア。8人で伊勢神宮で参拝することを目指しお伊勢参りに出発するも、道中の至るところでさまざまな競技に挑戦。敗者は次々とその場で脱落していく。

前回の延長戦SPでは、東京タワーから品川駅まで自転車で爆走した松島聡と、名古屋へ向かう新幹線を途中下車し、浜松のうなぎ弁当の買い出しに走らされた橋本将生の脱落組の知られざる奮闘ぶりを公開。今回は、松島が東海テレビの生放送を抜け出して買ってきた有松絞りのおみやげをメンバー一人ひとりに渡す場面や、クルーザーで移動中に原嘉孝の提案で急遽開催した、過酷な罰ゲームをかけたとある対決など、ゴールデン本編に入りきらなかった“本隊”の名場面も登場する。

さらに、クルーザー上でメンバー全員で行なった、ペットボトルを滑らせてテーブルの端すれすれで止める“止め道（とめどう）”対決の一部始終が改めて紹介される。敗退を喫してしまった“ゲーム絶対王者”の菊池風磨と、屈辱の2回目の脱落となった橋本の2人が、クルーザーから降ろされ大海原で必死にゴムボートを漕ぐ姿にも迫る。

また、菊池＆橋本の脱落コンビよりも一足先に上陸した、佐藤勝利、松島、寺西拓人、原、猪俣周杜、篠塚大輝の6人もフィーチャー。三重県松阪市の名店を舞台に、超高級松阪牛の特製ステーキ丼をかけて繰り広げた真剣勝負の模様を、余すところなく紹介する。ワイワイガヤガヤと勝負に挑む6人の楽しそうな表情、そして戦いに敗れ、ステーキ丼を堪能できなかったメンバーの悲痛な表情に要注目だ。

（文＝リアルサウンド編集部）