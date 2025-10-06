地域航空会社「トキエア」の取締役に、実業家の堀江貴文さんが就任することが正式に発表されました。



6日午後5時から東京で開かれたトキエアの会見に、「ホリエモン」の愛称で知られる実業家の堀江貴文さんが出席しました。和田直希共同代表のオファーに応え、10月1日付でトキエアの取締役に就任しました。



■トキエア取締役 堀江貴文氏

「空から行けると、佐渡は世界遺産だし多少お金に余裕がある人、外国人とかはで飛行機で行きたい人はいる。」



様々な事業を手掛け、SNSで情報を発信するインフルエンサーとしても注目される堀江さんは、すでにトキエアに関する事業のアイディアを出したり発信力を活かしたPRも計画しています。



■トキエア取締役 堀江貴文氏

「航空産業とエンタメは親和性が高い。」





就航以来赤字が続くトキエア。黒字化に向けて和田代表は「遠くはない」と話します。



■トキエア 和田直希共同代表

「ビジネスモデルがいい。2026年末に単月黒字で、2027年に黒字化のスケジュール。」



また、LSAと呼ばれる小型航空機製造の参入を目指すこと・アプリ開発など新規事業も発表されました。