2025年10月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
派手な言動は恥をかきそう。今日は目立たないことをモットーに。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気分が落ち込みがち。ちょっとした買い物をすると気分転換に。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
八方美人は信用を失う結果に。社交性もホドホドに。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自分の物差しでよし悪しを決めないこと。柔軟になろう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
タイミングが合いにくい日。やろうと思ったらすぐに行動すると◎。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
警戒心が必要な日。親しい人に突然、裏切られる可能性が……。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ネガティブ思考に陥りがち。心の疲れが原因なので、休養をとろう。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
頭脳のキレが最高。交渉事もすんなりとまとまるはず。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人間的に成長できそうな日。サークル活動がキッカケになりそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
心が自由に駆け巡る1日。大きな夢を追いかけてみよう。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
絶好調！ 「頼れる人」を演出すると周囲から慕われる予感。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人と群れていると足を引っ張られるかも……。単独行動がおすすめ。
