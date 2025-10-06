新潟市は、県内で初めてとなる公立夜間中学の設置に向け有識者会議を開きました。



新潟市は2027年4月に公立夜間中学の開校を目指していて、校舎は新潟市立明鏡高校を使う予定です。戦後の混乱や不登校など様々な理由で十分に教育を受けられなかった人に学びの機会を提供します。

6日の有識者会議では、授業の進め方や職員の体制について話し合われました。



■委員

「入るところが明鏡高校。夜間の部もある。そこのhow toを事前に学べるような機会があるといい。」



■新潟大学教職大学院教授 雲尾周座長

「今まで教育を受けたいけど受けられないでいた人たちがたくさんいる。そういう人たちに寄り添っていけるような新しい教育の形も交えながら、学校を作っていけるといいと思う。」



新潟市は、夜間中学設置基本方針を今年度中に策定したいとしています。