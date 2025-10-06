直営店「Apple 銀座」が9月26日にグランドリリニューアルオープン！当初の銀座3丁目に戻り、期間限定で特別版「Apple Gift Card」も販売
Appleの日本法人であるアップルジャパンは26日、直営店「Apple Store」において東京・銀座にある「Apple 銀座」を2026年9月26日（金）10時にグランドリリニューアルオープンしたとお知らせしています。場所はこれまでの銀座8丁目から2022年8月まで営業していた日本初出店となった銀座3丁目に戻りました。
Apple 銀座のグランドリリニューアルオープンに合わせてAppleのCEOを務めるTim Cook氏が来日し、新しいApple 銀座は日本におけるAppleの歴史を称える一新された4階建てのデザインで戻ってきたほか、最新のイノベーションを採用した製品、サービス、そしてToday at Appleのスペシャルプログラムを用意し、Apple 銀座のみで期間限定で販売される限定のスペシャルエディションのApple Gift Cardも販売されます。
またもちろんiPhone 17やiPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE 3、AirPods Pro 3といった最新製品からiPhone Airバンパー、MagSafe対応iPhone Airケース、最新のクロスボディストラップなどのアクセサリーまでのApple製品の全ラインナップを実際に見て、実際に購入できます。
その他、Apple 銀座では日本の3人組グループNumber_iとコラボしてシングル「未確認領域」で空間オーディオと空間ビデオを探索する特別なToday at Appleスポットライトセッションを提供しています。このセッションはApple 銀座限定で公開されており、2025年10月11日（土）より日本全国のApple Storeに展開され、セッションには https://apple.com/jp/today/ginza から登録できます。
Apple Storeは「Genius Bar」を含めた各種サポートやApple製品の購入などが行える直営店です。Apple 新宿の業務内容は詳細には明らかにされていませんが、Genius Barなどのサポートや各種販売、初心者など向けの講習といった他店舗と同じ内容となると見られます。
そんなApple Storeの日本における第1号店となるApple 銀座が入居する施設の建て替えによって一時的に銀座8丁目にある仮施設で営業してきましたが、今回、銀座3丁目の元の場所の施設の建て替えが完了し、グランドリニューアルオープンとなりました。オープンに合わせてTim Cook氏が来日し、オープン日には同氏が来店者を出迎え、来店者とセルフィーを撮ったり、お祝いムードとなりました。
＜店舗情報＞
店舗名：Apple 銀座
住所：〒104-0061 東京都中央区銀座3-5-12 サヱグサビル本館
営業時間：10〜21時
電話番号：03-4345-3600
There's nothing like the energy in Tokyo! So thrilled to be back and be joined by @number_i_offic for a sneak peek of the all-new Apple Ginza, opening this Friday, September 26. pic.twitter.com/SSEcXbLP3m— Tim Cook (@tim_cook) September 23, 2025
A new chapter begins at Apple Ginza!— Tim Cook (@tim_cook) September 26, 2025
This location will always be special: It was our first store outside the US and a defining moment in how we connect with our customers around the world.
We are thrilled to reopen our doors today and welcome customers in Japan! pic.twitter.com/oiaqM3fJGs
記事執筆：memn0ck
