¡¡10·î¤Ï¡¢¿Æ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò²ÈÄí¤Ç°é¤Æ¤ëÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤ë¡ÖÎ¤¿Æ·î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¸¦½¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸©Æâ¤ÎÎ¤¿Æ¤Ê¤É¤¬¾ã³²¤äÆÃÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¤¿ÆÀ©ÅÙ¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ä¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿Æ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò²ÈÄí¤ÇÍÂ¤«¤ê°é¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦½¤²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÎ¤¿Æ¤Ê¤É30¿ÍÍ¾¤ê¤¬»²²Ã¡£µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤ä¾ã³²¡¦ÆÃÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDV¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Û¤É¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê¤¬½Ð¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êË½ÎÏ¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¸©Î¤¿Æ²ñ¡¦ µ×ÌÚÅÄÈþÃÒÂå²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÂçÊÑ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£ÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼ÂºÝ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¸©Æâ¤ÎµÔÂÔÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç5ÇÜ¤ËÁý¤¨µîÇ¯¤â²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Ï¡¢¿Æ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò¡Ö¤è¤ê²ÈÄí¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤ÆÎ¤¿Æ°ÑÂ÷Î¨¤ò75¡ó¤Þ¤Ç¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸©Æâ¤Î°ÑÂ÷Î¨¤Ï¡¢17.1¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î8³ä°Ê¾å¤¬»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ËÎ¤¿Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤òÀßÃÖ¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£