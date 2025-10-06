¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÅÞÌò°÷¿Í»ö¤òÈãÈ½¡ÖÂè2¼¡ËãÀ¸À¯¸¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¸Ç¤á¤¿ÅÞ¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´´»öÄ¹¤Ë¤ÏËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬Î¨¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¤«¤éÎëÌÚ½Ó°ì»á¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÆâÄê¡£ÁíÌ³²ñÄ¹¤âËãÀ¸ÇÉ¤«¤éÍÂ¼¼£»Ò»á¡£À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿¸Å²°·½»Ê»á¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡£·ë¶É¡¢Áªµó¤Î·ë²Ì¼«ÂÎ¤âËãÀ¸¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âè£²¼¡ËãÀ¸À¯¸¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¿Í»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÅÞÆâ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤ÎÎÏ´Ø·¸¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÛÎ¸¤·¤¿¿Í»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£·ë¶É¡¢ÀÎ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿Í»ö¤ÎÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼çÍ×¿Í»ö¤ò£·Æü¤ËÀµ¼°·èÄê¤·¤Æà¹â»Ô¿·¼¹¹ÔÉôá¤¬È¯Â¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¡ÊÁíºÛÁª¤Ç¡Ë²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÅÞ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ä¾¤Á¤ËàÎäÅàá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²òÅÞ¤ò¡Ö²òÅà¡×¤Ë¤«¤±¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤òÈäÏª¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¡Á£°£¹Ç¯¤ÎËãÀ¸Æâ³Õ¤¬Áªµó¤ÇµìÌ±¼çÅÞ¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ²¼Ìî¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î²áµî¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬½ª¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¡¢·ÑÂ³¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®ÃÓ»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£