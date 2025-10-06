水俣高校の大澤風季選手（おおさわ／ふうき）は、カヌーの世代別日本代表にも選ばれる実力の持ち主ですが、実は、もうひとつの顔があります。

【写真を見る】カヌーのトップアスリート 夢は生物学者？論文テーマは「バナナツヤオサゾウムシ」 水俣高校 大澤風季選手

力強いパドルさばきで水面を疾走するのは水俣高校カヌー部大澤風季選手。

今年のインターハイは準優勝。さらに中学3年生の頃から世代別日本代表に選ばれ、9月も世界大会に出場しました。

大澤選手が専門としているカヌースプリントのカヤック競技は、複数の艇が一斉にスタートし着順を競う競技です。

大澤選手を指導するのは父、基夫さん。息子の成長ぶりをこう分析します。

大澤基夫監督(45)「風季独特の漕ぎの感覚があるんですよね。自分の水を掴むいいポイントは人それぞれで、特に風季は自分でその感覚を持っている」

大澤風季選手(2年)「自分は元々、SUPをしていて、SUPで水を掴む感覚を見つけて、SUPの意識でカヌーを漕いでみたらいつの間にか速くなっていた。腹筋や胸のあたりを前に持ってくるイメージ」

そんな大澤選手の力強い漕ぎを見ていると・・・父が猛追！実は、基夫さんは元国体選手なんです。

大澤風季選手(2年)「（父が）めっちゃ気にしてくるんですよ、横を。俺も気にするけれど、自分が飛ばしたらあっちも上げてくるみたいな、練習は一緒に並んで漕いでいます」

さらに筋トレ中も・・・

大澤風季選手(2年)「この反動で・・おお～軽いわ！やばいです、バケモノです」

息子との競争心はありますか――

大澤基夫監督(45)「無くはないです。でも『大澤さんに負けたくない』という気持ちを持っている子達もいるので、そこであえて張り合わせよう、俺できるよというのはあえて練習の中でするようにしている」

全国でもトップクラスの実力を持つ大澤選手ですがカヌーを始めたきっかけは少し変わっています。

机の上にたくさん並べられているのは、大澤選手が4歳の頃から採集している魚や昆虫などのコレクションです。

今年7月には高校生ながら「水俣市で初確認されたバナナツヤオサゾウムシ」に関する論文を執筆しました。

大澤風季選手(2年)「東南アジアに元々いたゾウムシで」

父・大澤基夫さん(45)「マニアックすぎて、何がすごいのか正直俺もわからない」

今では、大学の研究者たちと一緒に活動もする学者の卵です。

カヌーに、生物の研究に、という二足のワラジを履いてきた大澤選手に将来のことを尋ねました。

大澤風季選手「自分は生き物の方をやりたいと思っていて、高校でカヌーを辞めます。環境を開発せずに絶滅危惧種を守って、共存していける方法があればいいなと思う」

大澤基夫監督「カヌーで培った部分は今後辞めてからも大きなエネルギーや自信になると思うので、逆に辞めてからのほうがこの経験は活きてくると思う」

カヌー選手としての生活も残り1年。更なる高みを目指し、ラストスパートをかけて漕ぎ抜きます！