あの、ミニスカ衣装で美脚スラリ サンリオバッジでデコレーションも「流石の着こなし」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】歌手のあのが5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あの、美脚輝くミニスカ衣装
あのは、5日に行われた「PIA MUSIC COMPLEX 2025」に出演した際の衣装ショットを公開。ブラックのジップアップトップスにサンリオキャラクターなどのバッジをつけ、美しい脚が際立つミニスカートを合わせた。スポーティーなブルーのブーツと、ガーリーな帽子をアクセントに加え、個性溢れるコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「流石の着こなし」「可愛すぎる」「オシャレ」「スタイル抜群」「何でも似合うのすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あの、美脚輝くミニスカ衣装
◆あの、ミニスカ衣装ショット公開
あのは、5日に行われた「PIA MUSIC COMPLEX 2025」に出演した際の衣装ショットを公開。ブラックのジップアップトップスにサンリオキャラクターなどのバッジをつけ、美しい脚が際立つミニスカートを合わせた。スポーティーなブルーのブーツと、ガーリーな帽子をアクセントに加え、個性溢れるコーディネートとなっている。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「流石の着こなし」「可愛すぎる」「オシャレ」「スタイル抜群」「何でも似合うのすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】