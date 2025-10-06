おうち時間から学校、お仕事のコトまで...！【本田紗来】の24時間を徹底解剖♡

甘く可愛いのにどこか儚げ。6月号で専属モデルに加入してから、Rayの世界観を全身で体現してくれているニューフェイス♡ 今回は、そんな紗来のとある1日に密着しました。現役高校生、芸能活動、受験勉強......と、あまりにも忙しすぎる紗来。そんな彼女の私生活をぜひチェックしてみて！

本田紗来ずかん 守ってあげたい透明感♡ 18才の天使をネホハホ 甘く可愛いのにどこか儚げ。6月号で専属モデルに加入してから、Rayの世界観を全身で体現してくれているニューフェイス♡ そんなさらのことをもっともーっと知るために、今回さらの生態調査を敢行！見た目の甘さとは裏腹にストイックな一面も。さらに愛おしくなること間違いなし！

さらの24時間てってー解剖 超多忙につき！ 現役高校生、芸能活動、受験勉強......と、あまりにも忙しすぎるさらは日々どんなふうに過ごしてるのか。とある1日に密着します！

【6:00】朝ごはん・学校の準備 毎朝ママから届くポジティブLINE♡

【6:45】移動

【7:15】学校の自習室でお勉強 「家が大好きすぎるので、家ではあんまり勉強はしません！かわりに、毎日朝早く学校に行って、自習室で勉強。仕事がない日は、放課後に塾に通って勉強しているよ！」

【8:30】学校 【12:00 - 13:00】お弁当タイム♡ 「母が毎朝早く起きてお弁当を作ってくれます！学校終わりにお仕事がある日は、2食分作ってくれるんです。私も幼い頃から料理は大好きで、特にスイーツ作りが得意です♡」 2食分、ママの手作りお弁当！

【16:00】お仕事の準備、夜ごはん

【18:00】お仕事 「Rayの撮影は可愛いものであふれてて気分が上がる♡ 撮影の合間に勉強をしていると、スタッフさんたちが褒めてくれます（笑）」 Rayの撮影中♡ 撮影合間もお勉強！

帰宅後、自由時間 「お風呂のなかは1人で集中できる空間だから、単語を覚えたりするのに最適。集中したあとのお風呂上がりに食べるアイスが幸せ♡」 夏の夜はアイスがマスト♡ 「お風呂上がりのスキンケアは絶対！工程は多いけど、全然苦じゃなくて、むしろ自分のなかでは楽しい時間だったりするんです」 スキンケアは幸せな時間 「両親が毎日晩酌をしているので、私はウーロン茶で乾杯（笑）。少しおつまみをつまんで、日付が変わるまでには寝てます！」 パパとママの晩酌に参加！

【0:00】睡眠 「寝る直前までスマホを見てます！よくないって言われているけど、私はスマホのライトで眠気が生まれる体質みたいです（笑）」 PROFILE 本田紗来 ほんだ・さら●2007年4月4日生まれ、京都府出身。O型。2才からフィギュアスケートをはじめ、姉の真凜・望結とともに、本田三姉妹として話題に。 ABEMA『恋髪オーディション2025』への出演が決定している。 モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来