まるで“レゴ”!? 車体が「変身」する新型バン、キア「PV5」ついに日本上陸へ！ ユーザーと“共に創る”異例の開発手法と「勝算」の全貌

なぜ困難な日本市場へ？ キアが語る明確な「勝算」とは 「BtoB」と「キャンプ」を軸に初年度1000台を目指す

2025年9月30日、韓国・ソウルで世界中のメディアを集めたイベント「Kia Discovery Drive」が開催されました。

この場で、韓国の自動車メーカー「起亜（Kia）」（以下、キア）が2026年春に日本市場へ導入する全く新しいコンセプトの商用EV「PV5」の詳細が明かされました。

【画像】ハイエースのライバル!? 日本参入の「商用バン」を見る！（30枚以上）

「単なるクルマではなく、ユーザーの目的を達成するためのプラットフォーム」と位置付けられるこの新型車は、日本の「働くクルマ」の常識を根底から覆す可能性を秘めています。

なぜキアは、日本メーカーが圧倒的なシェアを誇る日本市場にあえて挑戦するのか。そして、日本での販売を担う双日が描く事業戦略とはどのようなものなのでしょうか。

韓国キアが新型商用EV「PV5」を2026年春に日本導入、なぜ？（手前の赤い個体は乗用、奥の2台は商用）

イベントの冒頭、MSVプロジェクトグループのスコット・ジュ常務が登壇し、「PV5」の革新的なコンセプトが語られました。

「PV5」は、キアが提唱する「PBV（Platform Beyond Vehicle：クルマの概念を超えるプラットフォーム）」というビジョンを体現した最初のモデルです。

これは、単なる移動手段としてのクルマではなく、ユーザーの多様なライフスタイルやビジネスに合わせて変化し、価値を提供する「プラットフォーム」であるという考え方です。

その最大の特徴は、「共創（Co-Creation）」と呼ばれる異例の開発プロセスにあります。

MSVプロジェクトグループのスコット・ジュ常務が登壇

ジュ常務は、「このクルマはお客様の『ために』デザインされたのではなく、お客様と共にデザインされたのです」と語ります。

従来の自動車開発とは一線を画し、「PV5」は企画の初期段階から世界中のビジネスユーザーの声に徹底的に耳を傾けてきたといいます。

実際に「PBVパートナーズ・デー」と称するイベントを開催し、120社以上のクライアントからデザインや機能に関する具体的な提案を募りました。

現場で働くプロたちのリアルな悩みや要望を設計に反映させることで、「PV5」は他に類を見ない実用性と多用途性を手に入れたのです。

様々なバリエーションをもつ「PV5」

●まるで“レゴブロック”！ 自由自在に姿を変える革新的な「モジュール構造」

「PV5」の革新性を最も象徴しているのが、標準化されたモジュールを組み合わせることで、まるでレゴブロックのようにボディ形状を自由自在に変更できる「モジュール式ボディ組立システム」です。

基本となるシャシ（車台）の上に、配送業務に特化した「カーゴバン」や、多人数を乗せるための「乗用モデル」、さらには車体を延長した「ハイルーフ」や「ロングボディ」など、様々なタイプのボディを架装できます。

これにより、1つのプラットフォームから多種多様なニーズに応えることが可能となり、将来的には最大で16種類ものバリエーション展開が計画されています。

このシステムは、生産効率を高めるだけでなく、ユーザーにとっても大きなメリットをもたらします。

例えば、事故でボディの一部が損傷した場合でも、その部分のモジュールだけを交換すれば済むため、修理コストや車両が使えない「ダウンタイム」を大幅に削減できる可能性があります。

空気抵抗の値を示すcd値はバンタイプながら0.28を誇る（画像はヒョンデ・キアのR＆Dセンターにて）

●デザインと実用性の両立、そして「走るオフィス」へ

エクステリアは、EVならではの先進性を感じさせながらも、日々の業務で頼りになる実用性を兼ね備えたデザインが特徴です。空力性能にも徹底的にこだわり、商用バンとしては異例のCd値0.28を達成し、航続距離の伸長にも貢献しています。

インテリアは、使う人のことを第一に考え抜かれています。カーゴタイプの荷室床面地上高は、クラス最高レベルのわずか419mmに設定。

一日に何度も重い荷物を積み下ろしするドライバーの身体的負担を、劇的に軽減します。荷室容量も最大5.4立方メートルを確保しており、様々な大きさ・形の荷物に対応可能です。

さらに、「PV5」は単なる「モノを運ぶ箱」ではありません。心臓部にはAndroid Automotive OSをベースとした最新のインフォテインメントシステムが搭載されており、まるでスマートフォンのように様々なビジネスアプリをインストールして活用できます。

これにより、「PV5」は移動時間を効率的な業務時間へと変える「走るオフィス」へと進化するのです。

なぜ困難な日本市場へ？ キアが語る明確な「勝算」とは？

このような特徴を持つ「PV5」ですが、欧州・韓国を皮切りに日本やその他グローバルで順次展開していくとしています。

そのなかで、唯一日本はこれまでキアが参入していない市場です。そこで気になるのは「なぜ、日本の国産メーカーが強く、EVシフトが他国よりも鈍化している日本市場にあえて参入するのか？」という疑問。

これに対し、キアのPBV部門責任者のキム・サンデ氏は日本市場の難しさを認めつつも、明確な「勝算」があることを語りました。

サンデ氏は、「ご指摘いただいた日本の『EV化の遅れ』こそが、我々にとっては大きなチャンスだと捉えています」と述べます。

現在の日本の自動車メーカーの多くは、エンジン車やハイブリッド車に注力しており、特にLCV（小型商用車）の分野において、EVでは競合が存在しないのが現状です。

キアは、この「空白地帯」を大きなビジネスチャンスと見ており、「ファーストムーバー」として市場を開拓できると考えているのです。

キアのPBV部門責任者のキム・サンデ氏

さらに、この戦略を後押しするのが日本政府の政策です。

サンデ氏は「日本政府は、LCVの電動化に対して手厚いインセンティブ（補助金など）を用意しており、2030年に向けたESG目標も設定しています。我々はこの政府の追い風を戦略的に活用し、PBVを日本市場に投入していく計画です」と語り、市場環境が追い風になっていることを強調しました。

困難な市場だからこそ存在する「機会」を的確に捉え、周到な戦略をもって参入する。それがキアの出した答えでした。

双日が描く日本戦略。「BtoB」と「キャンプ」を軸に初年度1000台を目指す

イベント終了後の別機会で、日本での販売総代理店である双日株式会社の田島靖也氏が具体的な日本での事業戦略が明かしてくれました。

なお田島氏は2025年4月からキアと双日が設立したKia PBV Japan株式会社の代表取締役社長も兼任している人物です。

まず筆者が気になったのが「キアはヒョンデグループ。そして日本ではすでにヒョンデとして長年の商用実績があるほか、近年では乗用も再参入している。では、なぜ双日と組んでKia PBV Japanを立ち上げたのか」という疑問です。

これに対して田島氏は「ヒョンデは日本で展開しており、今回の日本市場参入に関して情報共有はしています。ただ今回はこれまでヒョンデが日本でやっていた内容（カテゴリ）とは異なること。そして双日が自動車事業に強みをもつ総合商社であること。キアブランドを確立すること。など様々な要因からKia PBV Japanを立ち上げました」と説明しています。

その田島氏が描く日本での戦略の柱は2つあります。

一つは「BtoB（法人顧客）」、もう一つが「BtoC（個人顧客）」、特に「キャンピングカー市場」です。

BtoB領域では、カーボンニュートラルを経営課題とする物流・配送業や、広い荷室空間を求める建設・工事業などをメインターゲットに据えます。

田島氏は「現状、日本の企業にはEVバンの選択肢がありません。カーボンニュートラルの実現が経営課題である企業様に対し、我々はファーストムーバーとして価値を提供できます」と、法人需要への手応えを語りました。

BtoC領域ではキャンピングカー市場を主軸に展開。

一方のBtoC領域では、EVならではの静粛性や外部給電機能を活かせるキャンピングカー市場を主軸に展開。さらに、家族での利用や送迎、福祉車両としての活用も見込んでおり、幅広い個人ユーザーにアピールしていく構えです。

また「現状、どのような企業が関心を寄せているのか？」という問いに対して、田島氏は「想定していた物流やタクシー業界に加えて、ペットと一緒に快適に過ごせるクルマを探している人や、ルート営業で使う法人からの関心が予想以上に強い」といった新たな発見があったことも明かされました。

2025年4月からキアと双日が設立したKia PBV ジャパン株式会社の代表取締役社長に就任した田島靖也氏

今後、日本市場での販売目標については、「2026年の発売初年度に1000台、その翌年には2000台と、かなり野心的な台数を設定して必ず達成したい」と、田島氏は力強く宣言。

この目標を達成するために最も重要となるのが、ユーザーの不安を払拭するアフターサービス体制の構築です。

田島氏は「キアというブランドを日本で創っていくために、高品質な製品はもちろんですが、特にBtoBのお客様にダウンタイムなく使っていただけるようなサービス体制を整えることが不可欠です」と語ります。

具体的な計画として、2026年の販売開始までに全国8拠点のディーラーを開設。さらに、サービスに関しては既存の事業者との提携を進め、全国約100箇所のサービス拠点を確保した上で事業をスタートするとしています。

PV5で日本初進出となるキア、今後の展開からも目が離せない

※ ※ ※

今回発表された「PV5」は、単なる新型の商用バンではなく、ユーザーの用途に応じてその姿を変える、まさに「プラットフォーム」と呼ぶにふさわしい革新的な一台です。

キアは、日本の商用車市場における「EVの空白地帯」という明確な機会を見出し、政府の推進策を追い風に参入を決断しました。

そして、その成功の鍵を握るパートナーである双日は、法人需要と個人の趣味領域という具体的なターゲットを定め、初年度1000台という意欲的な目標と共に、信頼の基盤となるサービス網の構築を着々と進めています。

この後、「PV5」は10月末から開催される「ジャパンモビリティショー」で日本初公開され、いよいよ2026年春の販売開始を待つことになります。

ユーザーと“共に創る”という新しい思想から生まれたこのクルマが、日本の「働くクルマ」の未来をどう変えていくのか。その動向から目が離せません。

【Kia PV5の仕様】

●Passenger (2-3-0)

全長：4695 mm

全幅：1895 mm

全高：1899mm(アンテナ除く)

ホイールベース：2,995 mm

バッテリー：71.2 kWh／51.5kWh※共にニッケル・コバルト・マンガン（NCM）

モーター／トルク出力：最大120kW／250Nm

走行距離 (AER, WLTC 基準)：基本型377km、航続型521 km

●Cargo (Long)

全長：4695 mm

全幅：1895 mm

全高：1899mm(アンテナ除く)

ホイールベース：2,995 mm

バッテリー：43.3kWhリン酸鉄リチウム（LFP）、51.5kWh／71.2 kWh※共にニッケル・コバルト・マンガン（NCM）

モーター／トルク出力：最大120kW／250Nm

走行距離 (AER, WLTC 基準)：経済型TBD、基本型377km、航続型521 km

※上記の仕様はKia社内の測定基準に基づいています。