バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子初代王者・サントリーと、イタリア１部リーグ・セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャのエキシビションマッチ「ワールドチャレンジシリーズ」（１０月７〜８日、東京・有明アリーナ）の前日練習が６日、東京・有明アリーナで行われた。今季からサントリー主将の高橋藍は、ペルージャ・石川祐希との対戦に「同じ日本代表のエースとして得点力は負けたくない。自分自身ディフェンスができるスパイカーという部分で強みを持っているので、守備力と得点力というところで頑張りたい」と意気込んだ。

日本代表でともにプレーする石川とは「しっかりと対決するのは初めて」。チームとして対戦したことはあるが「イタリアにいた時も、お互いケガしたりとかで」と、これまで万全で対戦することがなかった。「普段日本代表のチームメートとして心強い、頼りになる選手が相手になるのは、少し嫌な感じがする。賢い選手でもあるので、対策しにくいというか、苦戦するだろうなっていう気がするので、注意しないといけない」と石川を警戒した。

また高橋はペルージャと同じ宿舎だと明かし、石川とは「つい最近まで会ってたんで、まだしゃべっていないです（笑）。笑ってる姿は見ました」とにこやかな表情で話した。

明日から始まる２試合には「初めての特別な機会なので、自分たちがレベルの高い試合を見せること。その中でサンバーズがペルージャに勝つ。これをきっかけにイタリアリーグ、日本のＳＶリーグも見ていただけるきっかけになれば。面白い試合を見せられるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。