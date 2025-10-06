夫のスマホに出会い系アプリ、ショック。一度裏切られた妻の悩み【ママリ】

夫の携帯に出会い系アプリ

旦那の携帯に出会い系アプリ2個ありました

一つは顔写真まで登録してました

メッセージのやりとりなどはしてないと言っています

なにもしてないからそんなに大したことじゃないという感覚なのか誤ってきて態度はいつも通りです

問い詰めたらその場で消して興味本位でアプリをとったと言ってます

私からしたら子供もいてマイホームと2人目を考えていてその話もしたり子供に対してもいい父親だと思ってたのですがアプリがあるのを見た瞬間、気持ち悪くてなんだか情けなくて幻滅したと言うか、メッセージをやりとりしてようがしてなかろうがアプリを取ってる時点で無理です

それをゆっても謝り続けられるだけです。

離婚をしようとか考えてないですが、一緒にいるとイライラとモヤモヤがなくなりません。 出典：

qa.mamari.jp

家族などの親しい人にしていた隠しごとがバレて信頼を失ったことはありませんか。アプリ「ママリ」には夫の携帯に出会い系アプリを見つけてしまいショックを受けたという投稿がありました。投稿者さんは夫のことを信頼していたのに、この事実に幻滅してしまったそう。子どももいて良い父親だと思っていたのに、投稿者さんはこの先、こんな夫と関係を続けられるか不安に思ってしまったそう。

妻への隠しごとを黙っていれば大丈夫という安易な気持ちでいると、必ずバレてしまうもの。投稿者さんは夫の携帯に出会系アプリを見つけてしまい、夫への信頼にヒビが入ってしまいました。夫は謝ってくれたものの、投稿者さんの気持ちはスッキリせずモヤモヤしています。



子どもにとって良い父親だと思っていた夫の裏切りを、投稿者さんは許していいものか、こんな夫とこれからどう接したらいいのか悩んでいるようです。

出会い系アプリ夫にさまざまな声が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に、投稿者さんと同じ経験をした方から「夫の家族に知らせた」というコメントがありました。

うちの旦那かな？😌と思いました。

離婚するつもりでしたが、

生活のことと、まだ大好きだったので

保留にしました。

旦那の家族に知らせて、

離婚届はしっかり書いてもらいました。



未だにイライラするし、

旦那が一人で出かけること、

ラインの音が不快で仕方ないです😆

たまにスマホもチェックします。

やばいですよね😅 出典：

qa.mamari.jp

夫の家族に知らせたという意見がありました。この方は夫に自分がしたことを重く受け止めてもらうため、義両親に連絡をし、離婚をするつもりはなくても「離婚届」を書いてもらったそう。これで妻の真剣な気持ちが理解してもらえるといいですよね。



この他に、出会系アプリで顔写真を登録していた夫に対して「誰が見てるかわからないからやめたほうがいい」というコメントがありました。

私も独身の時に友達の真似して出会い系アプリインストールして色々みてたんですが、友達の彼氏が出てきました（笑）



彼女には言えませんでしたが、、、



なので旦那さんもいつどこで誰が見てるか分からないし、お子さんが恥ずかしい思いしたら可哀想なので興味本位でとか関係なくやめてほしいですよね💦 出典：

qa.mamari.jp

出会い系アプリの顔写真から誰かに見つかるかもしれない、という意見がありました。もし身近な人に気づかれてしまえば、子どもが恥ずかしい思いをする可能性もあります。投稿者さんの夫も、子どものためにも出会系アプリはきっぱりとやめてくれるといいですね。

出会い系アプリは家族を裏切る行為、子どものためにもキッパリやめてと伝える

「ダウンロードしただけ」「やり取りはしていない」と言われて信じる妻はおそらくいないでしょう。子どものいる父親であること、さらに妻を不安にさせた行為は家族への裏切りと言っても言い過ぎではないはず。



投稿者さんの夫が2度とこんなことをしないように、義家族に協力してもらうなど周りを巻き込んで対応してもいいのではと思います。投稿者さんのモヤモヤした気持ちはなかなか消えないかもしれませんが、離婚を考えていないのなら、しばらくは夫の言動を見守り、反省しているかを見極めるといいのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）