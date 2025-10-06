今も見劣りしない性能 昇天級のレッドライン

美しいV8エンジンのスーパーカーが、6気筒の最新スポーツカーへ並ぶ値段で買えるなら？ 新車価格の高騰が続く中、英国では7万ポンド（約1386万円）も出さずに、中古のマクラーレンを我が物にすることができる。

【画像】価格以上のV8スーパーカー マクラーレン570 S 最新の750にアルトゥーラ、GTSも 全122枚

同社のスポーツシリーズへ属した570 Sは、650 Sや675 LTの下位モデルとして2015年に登場。3.8LのV8ツインターボは570psと61.1kg-mを発揮し、0-100km/h加速3.1秒という動力性能は、今でも見劣りしない内容だろう。



マクラーレン570 S（2016〜2021年／英国仕様）

エンジンは2気筒少ないが、アウディR8より40馬力も強力で、最高速度は320km/hオーバー。0-400mのドラッグレースは、650 Sと横並びの11.0秒で処理する。レッドラインは8000rpmと昇天級。7速デュアルクラッチATのシャープさも素晴らしい。

カーボンファイバー製タブシャシーは軽く、車重は1440kg。磨かれた操縦性は、美しいと表現したくなるもの。ただし、イタリアン・エキゾチックほど音響体験は優れない。社外マフラーで美声へ変えることもできるが、保証が効かなくなる可能性はある。

レーザーのように高精度なステアリング

650 Sが属した上級のスーパーシリーズと異なり、サスペンションは一般的なアダプティブダンパーとアンチロールバー、コイルスプリングという組み合わせ。それでもAUTOCARでは、極めて高いグリップと過激すぎない鋭敏な操縦性をベタ褒めした。

ステアリングは適度に重く、反応はレーザーのように高精度。安定性は揺るぎなく、挙動は極めて予想しやすい。路面の凹凸は巧みに処理され、よほど酷い隆起部分でない限り、落ち着いた乗り心地のまま高速移動が可能だ。



マクラーレン570 S（2016〜2021年／英国仕様）

2017年には、570 GTが登場。サイドヒンジのガラス製リアハッチを開くと、220Lの荷室へアクセスできる。しなやかなサスペンションで、一層の快適性も実現していた。その中間に位置する、570 GTスポーツパックも悩ましい1択といえる。

英国の中古車市場の限り、走行距離はまちまち。一般的に、前オーナーは定期的なメンテナンスを怠らず、部品代もケチらなかったはず。状態の確認は必須だが、英国生まれの美しい野獣とともに、短い人生の一時期を暮らしてみるのはいかがだろう。

新車時代のAUTOCARの評価は？

動力性能はケタ違い。操縦性の妥協もない。サーキット走行へ応える能力と、一般道での安定性や操縦性を両立している。フィードバックも素晴らしい。上質な内装に、使える液晶モニターと荷室、悪くない燃費など、実用性の競争力も高い。（2016年3月3日）



マクラーレン570 S（2016〜2021年／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

フィル・ロビンソン氏

「997型のポルシェ911を手放し、570 Sを購入しました。P1と同じカーボン製シートにバング＆オルフセンのステレオ、アルカンターラ内装など、魅了される内容にあります。スーパーカーとして、価格以上の価値を備えていると思いますよ」



マクラーレン570 S（2016〜2021年／英国仕様）

「V8エンジンはレスポンシブで、10秒あれば200km/hへ迫れます。定期整備は正規ディーラーでも1600ポンド（約32万円）と、維持費は驚くほど現実的な範囲です」

購入時に気をつけたいポイント エンジン

点火プラグや燃料インジェクターの不調は、ミスファイアの原因。アイドリングの安定性や、発進時のパワーデリバリーの滑らかさに注意したい。

トランスミッション

クラッチの滑りや変速のもたつきは、珍しい不具合ではない。稀に偶数のギアしか選択できなくなる場合もあるが、フラッシングなどのメンテナンスで解消できる。

ガラス



マクラーレン570 S（2016〜2021年／英国仕様）

前後のウインドウは軽量ガラス製。強い応力を受けると、ヒビが入ることがある。

ボディとホイール

アルミ製のドアや前後のフェンダー、エンジンカバーなどの腐食を確かめたい。塗装前の耐腐食処理が不充分な例があった。ノーズリフト機能がない場合は、フロントスプリッターの割れに注意したい。

ダイヤモンドカットのアルミホイールは、腐食で白いシミが出がち。垂直に立ち上がるディヘドラルドアは、思わぬ擦り傷を招きがち。

サスペンション

低速域でゴツゴツと異音が出る場合は、劣化したフロントダンパーが原因のことが多い。部品は安くなく、リビルド品でも1500ポンド（約28万円）ほどする。

知っておくべきこと

570には、オープンのスパイダーもある。クーペより46kg重いが、音響と開放感で報いてくれる。英国にはマクラーレンを得意とする独立系ガレージが多く、維持費の抑制を助けてくれるはず。

英国ではいくら払うべき？ 6万5000ポンド（約1386万円）〜7万9999ポンド（約1583万円）

英国では、走行距離が3万kmから5万kmの範囲の570 Sを探せる価格帯。整備履歴がしっかりしている例が殆ど。

8万ポンド（約1584万円）〜10万9999ポンド（約2177万円）

オプションが充実した選択肢が増え、570 GTも候補に加わる。価格帯の後半には、スパイダーも含まれる。

11万ポンド（約2178万円）以上



マクラーレン570 GT（2018年式／英国仕様）

走行距離はまちまちだが、概ね極めて短い。MSOの特注オプションで仕上げられている例も出てくる。塗装のプロテクションフィルムは、うれしい装備だ。

英国で掘り出し物を発見

マクラーレン570 GT（英国仕様） 登録：2018年 走行距離：9700km 価格：9万2850ポンド（約1838万円）

ボルケーノ・レッドが目を引くGT。正規ディーラーでの整備記録が揃い、2か月前にも点検・整備を受けている。鍛造アルミホイールが能力の高さを主張し、カーボンファイバー製トリムが各部を引き締める。