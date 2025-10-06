高市早苗新総裁の最初の仕事は党役員の人事になりますが、どんな「高市カラー」が出ているのでしょうか？ 日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンに沿って解説します。

1.「高市カラー」は？新体制始動

2.強まる？麻生氏の影響力

3.野党との連携「距離感に変化」

■キーワードは「女性の活躍」「全員参加」

──まず1つ目のギモンです。「高市カラー」は、どんなカラーが出てきていますか？

「高市カラー」のキーワードは「女性の活躍」「全員参加」です。

高市氏は総裁選の演説で、人事で「大いに驚いてもらう」と。閣僚や党役員について「今までよりはるかに多くの女性から選ぶ」と宣言していました。

党役員人事ではさっそく総務会長に有村治子氏の起用が決まりました。内閣では、安倍元首相が起用した過去最多の5人を女性が上回るかなど焦点になります。

もう1つは「全員参加」。特に、総裁選を戦った中では小林氏が政調会長という最新情報が入ってきました。茂木氏も外相での起用が浮上しています。小泉氏、林氏の処遇が今後の焦点となっていきます。

■幹事長に鈴木俊一氏…麻生氏の希望を叶えた形に

──2つ目のギモン。高市氏の勝利を決定付けた麻生氏の影響力は、強まっていきそうでしょうか。

すでに「チーム高市」の中で、麻生氏の存在感の大きさが目立っています。

まず人事ですが、高市氏が総裁選で勝ったあと5日の日曜日に、われわれが確認できる形で会った唯一の政治家が、麻生氏でした。2人きりで1時間近く人事をめぐる協議をしました。

結果、党の要となる幹事長に、麻生派のベテランで、麻生氏の義理の弟になる鈴木俊一氏の起用が固まりました。

実はこの鈴木氏に対しては、複数の自民党議員が「麻生さんが人事で一番求めていたのが鈴木氏の幹事長登用だった」と指摘しています。高市氏が、麻生氏の希望を叶えた形となっています。

高市氏は幹事長人事にこれまで「各党と話せる人。党全体を見渡せる人」と話していました。この人事に、選挙で戦った小泉陣営からは「高市さんは野党との向き合いより麻生さんとの向き合いを重視した」とか、ある自民党幹部は「高市さんは最初から麻生さんのいいなりだ」と皮肉っています。

──人事からも麻生氏の影響力がみえてきますが、麻生氏が「キングメーカー」のように動くというのは、自民党がどう変わるか注目される中では、どう評価されるのでしょうか？

特に若手議員を取材していると、党の解党的出直しという中で麻生さんの存在感が高まることは「時計の針が逆に戻った」という声もある。

一方で麻生さんの経験を生かして、例えば野党との連携であるとか党内の調整であるとか、高市さんをサポートする形で結果が今後出てくるかどうか。その結果次第で評価が出てくるのかなと、みています。

■国民民主党と距離縮まるか 野党連携でも増す「麻生氏の存在感」

──では3つ目のギモン「野党との連携『距離感に変化』」とは、どういったことでしょうか？

高市総裁になったことで、自民党と野党との距離感に変化が出ています。

まず立憲民主党です。代表の野田佳彦氏と高市氏は、多くの政治家を輩出している「松下政経塾」の先輩・後輩の仲。高市氏が入る時の面接官を野田さんが務めて、◎をつけたそうなんです。

高市氏は野田氏の選挙のビラ配りを手伝うなど政治活動も一緒にしていた仲だったんですが、野田氏は周辺に「今は政治信条が全く違う」と、距離があると強調しています。野田代表は石破首相のことは「政治家として共通点がある」と話していましたから、トップ同士の自民・立憲の距離は遠くなったと言えます。

日本維新の会とも距離が遠くなっています。というのも、維新は小泉氏が勝つと想定し動いてきましたので、高市氏になって「戦略の練り直し」を迫られています。

逆に、一気に距離が縮まりそうなのが国民民主党です。6日も、麻生氏と国民民主党の榛葉幹事長が会談していました。野党との連携でも「麻生氏の存在感」が増しています。

もともと岸田政権の時に、麻生氏と国民民主党との間で連立にむけた協議が行われていました。岸田政権の時の幹部は「麻生、榛葉ラインで国民民主党との連携がまた一気に動くかもな」と話しています。