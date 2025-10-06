きのう投票が行われた上市町長選挙は、4人による戦いの末、現職の中川行孝さんが、3回目の当選を果たしました。



8年ぶりの選挙戦を制した中川さんの3期目について、選挙取材を担当した助田記者がお伝えします。



「バンザイ バンザイ」

中川町長「総合病院も富山地方鉄道も守らないといけない。これからのまちづくり、にぎわいづくりをしっかりと軌道に乗せていきたい」



3回目の当選となった中川さんは75歳。

今の上市町となって最多の4人による戦いとなった8年ぶりの選挙戦を、5606票を獲得して制しました。





現町政に一定数の批判も 過去最低となった投票率

一方で、町政の刷新を訴えた新人の椎名俊明候補が3000票あまりを獲得し、現町政に対する批判票が一定数あったと言えます。

選挙戦では、現在6つある小学校と上市中学校を統合して設ける義務教育学校の是非などが争点となりました。



また町長選の投票率は60.13パーセントで、前回2017年を3ポイント下回り、過去最低でした。



3期目に向けて中川町長の考えは。



◆中川行孝町長

「義務教育学校の形をどういうものにするのか。それに合わせて実現のための財政計画を立てることだと思っています。それが最大の取り組み課題。225637それと人口減少が続く中で少子化対策もそうですけども地元の企業へ務める方々のことも考えていかないといけない。働く人を守る、それが職場を守ることになる」



2期8年の実績を踏まえ、3期目は集大成として義務教育学校など上市町の将来像をどう形にしていくのかが問われます。



中川上市町長の新たな任期は今月17日から4年間です。