ベビースターラーメンの新作！濃厚チーズで秋の夜長を楽しもう♡

秋の夜長、家での晩酌にぴったりな新しいおつまみが登場しました！2025年10月6日（月）から全国のコンビニで発売される「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」は、濃厚なチーズの旨みが広がる絶妙な味わい。さらに、10月20日（月）からは、スーパーマーケットで「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」も発売されます。秋の夕暮れに、楽しめるまさに大人のためのベビースターです♪

濃厚チーズの旨みが広がる新しいベビースター

「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」は、まろやかでコクのあるチーズの風味がクセになる逸品。

ベビースターラーメンのパリッとした食感と、ピーナッツの組み合わせが、チーズの濃厚な旨みを一層引き立てます。

これまでの「おつまみシリーズ」に新たに加わった濃厚チーズ味は、ワインやクラフトビールなどのお酒との相性抜群。お酒好きな方にはたまらない味わいです♪

2種類のチーズ味で秋の晩酌タイムを楽しむ

ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入

今回登場する「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」は、濃厚でクリーミーなチーズ味が楽しめる商品。

ベビースターの3本麺が特徴的なこのおつまみは、一袋に6袋分の個包装が入っており、ちょっとしたおつまみにも、晩酌のお供にも最適です。

濃厚チーズ味とピーナッツの絶妙なハーモニーは、きっとあなたの新しい定番に。秋の家飲みがより豊かに、より楽しくなること間違いなしです♪

「ベビースターラーメンおつまみ」で至福の晩酌タイムを

ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）

秋の夜長に、ゆっくりと晩酌を楽しむなら「ベビースターラーメンおつまみ」をお試しあれ！

「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」と、「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）」、どちらもお酒との相性抜群。

ピーナッツの甘みとコクのあるチーズの風味が、あなたの晩酌タイムを至福のひとときに変えてくれますよ♪

秋の晩酌にぴったりなベビースター「濃厚チーズ味」で秋を満喫！



秋の夜長には、濃厚なチーズの旨みが広がる「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズがぴったり。濃厚チーズとベビースターの絶妙な組み合わせで、ワインやビールとの相性も抜群です。

この秋は、新しい「ベビースターラーメンおつまみ」で、至福の晩酌タイムを楽しんでくださいね♡ ぜひ、お友達や家族と一緒に試してみてください♪