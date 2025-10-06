¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ³èÆ°µÙ»ß¤Ç¡Öº£¸å¤Ï£´¿Í¤Ç·ÑÂ³¡×
MBS¥é¥¸¥ª¤Ï6Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¡¢Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£¡¦Åìµþ»°ÅÄ½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Ï4¿Í¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï21Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëè½µ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é2¿Í¤º¤Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ã¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áð´Ö¤Î¼ýÏ¿Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¡Ö¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
Áð´Ö¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÆâ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤ÏÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï4ÆüÌë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÁð´Ö¤ÎÂáÊá¤òÊó¹ð¤·¼Õºá¡£¡ÖËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£