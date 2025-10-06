俳優、グラドルとして活動している山田かなさんの『SPA!デジタル写真集 山田かな「彼女の秘密」』がリリース。誌面カットを公開されました。可憐さと大人っぽさが同居する圧倒的美ボディの山田さん。 透き通るような肌とGカップ美バストをじっくりと堪能できる作品です。



【写真】彼シャツで恥じらう山田かなさん

山田さんは1995年9月27日、千葉県生まれ。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題に。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中です。



大人気妄想グラビア撮「このあと、どうする？」で紹介できなかった厳選カットを多数収録した本作。飲み会からホテルに移動して艶やかな一夜を過ごす様子を山田さんがグラビアで演じます。オフィスカジュアルの衣服を脱ぎ捨てながら、美しいボディラインやヒップが露わに…。二人で迎えた朝は、彼シャツ姿ではにかむ姿も。そんな彼女を見ればさらに見惚れてしまうことに間違いなしです。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：山口京和 ヘアメイク：浦谷すずな（JULLY） スタイリング：菅原恵）



【山田かなさんプロフィール】

やまだ・かな 1995年9月27日、千葉県生まれ。T 156cm / S 24cm 会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になる。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中。趣味は筋トレなど身体を動かすこと 特技は料理、掃除 最新情報はInstagram（@maybe.yamada）、X（@maybe_yamada）