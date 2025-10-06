【義実家は運動会ダメ？】夫婦がうまくいくための秘訣とは？諭してくれた母＜第11話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第11話 私の暴走？実母の言葉
【編集部コメント】
エリさんのお母さんは、コウタさんのご両親と一緒になることについてなにも思ってはいなかったのですね。結局はエリさんがひとりで突っ走っていただけだったようです……。「自分の気持ち」ばかりでは夫婦はうまくいかないと諭してくれたお母さん。想定外の状況下では、ときに冷静さを失ってしまうこともあるかもしれません。それでも「自分の気持ち」だけを主張してしまわないことが、夫婦としてうまくいくための秘訣なのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
