4日に投開票が行われた自民党の総裁選挙で、高市 早苗氏が新たな総裁に選ばれました。

女性初の自民党総裁の誕生。

県内各政党や市民からは様々な声が聞かれました。

（50代 会社員）

「びっくりしたが、初の女性の総理になられる。そこの部分では楽しみではある。国民全体が女性だからということで変に力むことなく、人物本位でしっかりやっていただければいい」

（40代 主婦）

「女性が初めてと聞いたので、期待したい。新しい視点でというか、今までなかったような感じの視点で物事を考えて、世の中を変えていってもらえたらいいなと期待したい」

（80代）

「小泉さんはいいと思ったが、ちょっと若い。あと4、5年くらいあった方がいいかな。そろそろ女性の人が活躍してもいいのではないか」

4日、高市早苗氏 64歳が決選投票で勝利し、女性で初めての自民党総裁に選出されました。

自民党県連の党員投票では、高市氏が4389票でトップ。

続いて、林氏が3430票、小泉氏は2576票の順となっていました。

（自民党県連 中島 浩介 幹事長）

「長崎県の党員投票においても、高市さんが大方の票で4割程度を取られた。全国的にもそうだったし、党員と言いながらも、これは民意の結果。期待感を得られて当選された」

自民党と連立政権を組む公明党は、女性の視点を生かした政策提案を希望するとともに、いわゆる裏金問題の解決を求めました。

（公明党県本部 宮本 法広 幹事長）

「政治とカネの問題について、まだ未解決の部分が多いと感じる。そういったところにも着手して、しっかりと結論を出してほしい」

一方 野党からは、物価高対策を望む声などが聞かれました。

（立憲民主党県連 山田 朋子 代表）

「(総裁選中)、物価高で苦しむ国民の生活置き去りにされていた。早急に、物価高対策を行ってほしい」

（国民民主党県連 中村 泰輔 幹事長）

「物価高に多くの県民が苦しんでいるので、即効性のある対策を打ってほしい」

（共産党県委員会 堀江 ひとみ 委員長）

「裏金問題、大企業優先、アメリカべったりの政治をどうするか。そこが変わらない限り、自民党政治は国民から信頼は得られないのでは」

高市氏は今後開かれる臨時国会で、初の女性総理大臣に指名される見通しです。