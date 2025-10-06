シーズン終盤になって、ますます昇格争いが激しくなっている『明治安田J2リーグ』です。

「V・ファーレン長崎」は4日、アウェーで「ジェフユナイテッド千葉」と対戦しました。

自動昇格圏内の2位のV・ファーレンと、勝点差わずか “1” で、3位につける千葉との直接対決。

J1昇格争いを占う大一番となった一戦は前半、得意のサイド攻撃からチャンスを作る千葉に対し、GKの後藤が再三のファインセーブでしのぎ、得点を許しません。

スコアレスのまま折り返すかと思われた前半45分、カウンターからマテウス。

ドリブルで中央突破を図り、そのスルーパスに反応したのはエジガル。

クロス性のボールがポストに当たってゴールに吸い込まれ、先制に成功します。

後半も集中した守備から攻撃につなげるV・ファーレン。

27分、右サイドの崩しから翁長のクロスに、ルーキー松本のダイビングヘッドで貴重な追加点。

チャンスを確実にものにしたV・ファーレンが、3試合ぶりの複数得点で大事な一戦を快勝です。

（松本 天夢選手(23)）

「相手のペースも結構あったが、その中で点を決められたのは次につながる大きな点だった。

J2優勝してJ1昇格に進みたい」

（高木 琢也監督）

「自分たちがやらなければいけない部分と、千葉に合わせた部分が必要になるので、バランス良くプレーができた。

ブレイク(中断)する前に勝てたのは、非常に良かった」

順位表です。今節は首位の水戸も勝利したたため、V・ファーレンは2位をキープ。勝点差は2です。

一方で、3位千葉との勝点差は4に広げています。

リーグは残り6試合、次節は18日ホームで「ヴァンフォーレ甲府」と対戦します。