粗品、横山裕に“口撃”「あの時の借りを返したい」
6日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）では、「新ドラマ軍団VS粗品軍団VS吉田沙保里軍団」と題した対決が行われた。
【写真】仲良しの距離感！じゃれ合うあの＆粗品
冒頭のトークでは、粗品が、月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）チームとして出演している横山裕（SUPER EIGHT）に“口撃”。「個人的になんですけど。前のシーズンの『絶対零度』出ているんですよ。横山さんにピストルで撃たれているんですよ。今回呼ばれてないし、あの時の借りを返したいなって」と笑わせていた。
■出演者
＜新ドラマ軍団＞
原田泰造（ネプチューン）、林修、横山裕（SUPER EIGHT）、黒島結菜、北村有起哉、小瀧望（WEST.）
＜粗品軍団＞
粗品（霜降り明星）、浜口京子、那須川天心、あの、シモリュウ（シモタ、前田龍二）、大東翔生（ダブルヒガシ）
＜吉田沙保里軍団＞
名倉潤（ネプチューン）、堀内健（ネプチューン）、吉田沙保里、澤穂希、迫田さおり、登坂絵莉
＜クイズ出題＞
高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）
