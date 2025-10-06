10月6日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と高市早苗自民党総裁について意見を交わした。

日米関係もいい方向に

寺島アナ「自民党の高市早苗総裁がきのう党役員人事に着手したという記事です。幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長、副総裁に麻生太郎最高顧問を当てる調整に入りました。麻生氏本人を副総裁に戻し、麻生氏の義理の弟にあたる鈴木氏を党の運営を仕切る幹事長に起用することで、麻生派の政権の支柱にする狙いがあるといいます。総裁選で争った4人も政府や自民党の要職で処遇する意向だと言います。少数与党下での政権運営になるため、挙党態勢で足元を固めると言います。上念さん、麻生派の鈴木俊一総務会長が幹事長になるのではないか、もうほぼ確定みたいなことも言われてますが、これどうですか？

上念「麻生派が一番貢献しているから当然かなっていうのが一つ。あと、これはみんな言わないかもしれないですけど、麻生さんって閣僚でもなんでもないときにニューヨークに行って、トランプさんにいきなり会えちゃう」

寺島「そうでした」

上念「トランプさんも待ってて、「いらっしゃいませ」みたいなモードになるぐらいの人なんですよ。日米関係、これ、ちょっとまたね、なんか出てくるかなと。いろいろ、いい方向に行けばいいかなと。麻生さんも助けてもくれるでしょうし、と思います」

寺島「幹事長が鈴木俊一氏ともっぱら言われてて、自民党の党役員人事、明日にも決定すると。この鈴木俊一氏は、まあ麻生派っていうことがありますもんね」

上念「いやいや、鈴木俊一さんといえば財務省ですよ（笑）」

寺島「そうなんですよ。そこはちょっと引っかかるとこなんですけどね」

上念「もうこれで減税はねーな、みたいな感じになりつつありますけど。でも、やると思いますけどね。逆に、財務省とパイプのある人を連れて来たので、逆に、財務省にお前ら考えろみたいなことをいうんじゃないかと」