災害時に課題となる水の確保への備えが進められています。佐賀県鳥栖市では6日、災害時に活用できる「防災井戸」の設置工事が始まりました。

■森野里奈記者

「災害時に指定避難所となる小学校の一角では現在、防災井戸の設置工事が行われていて、地表から10メートル以上深く掘っていくということです。」



鳥栖市の弥生が丘小学校では、作業員が敷地の一角に掘削機を設置し、井戸を掘る作業を進めていました。鳥栖市によりますと、佐賀県内で「防災井戸」として井戸を掘るのは初めてだということです。

2024年1月の能登半島地震では断水が長期間にわたり、水の確保が課題となりました。これを教訓に、鳥栖市では災害時の生活用水を確保する計画を進めています。



弥生が丘小学校に設置される「防災井戸」は11月に完成する予定です。飲み水には使えませんが、停電時でも手動で水をくみ上げることができ、トイレや洗濯に利用することができます。



■鳥栖市 総務課 防災対策監・村上敏章さん

「せっかく学校内にあるので、子どもたちには花壇の水やり等に役立ててもらうとともに、防災意識の啓発にもつながればいいと考えています。」



鳥栖市では今年度中に、市内8つの小学校に「防災井戸」を設置する予定です。