高橋克典、“抱っこされる愛猫”に「慣れたにょか！？ 目、怒ってるよな」

俳優の高橋克典（60歳）が10月4日、公式ブログを更新。愛猫・ミルリィを抱っこした姿を公開し、ファンの反響を呼んでいる。



4日、「だいぶ抱っこにも慣れた」と題してブログを更新すると、16歳の息子だと思われる白いTシャツ姿の男性が、グレーの長毛猫・ミルリィを大切に抱きしめる様子を公開。愛猫は腕にすっぽりとおさまりながら、どこか不満げな表情を浮かべており、高橋は「慣れたにょか！？ 目、怒ってるよな」とユーモアを交えてコメントした。



愛猫へのやさしいツッコミに、ファンからも「確かに…、目が（笑）」「怒ってはいないかと思いますｗｗ」や、「可愛いミルリィちゃん」「たまらん〜〜」「この先、どんどん懐いて来た時の喜びもひとしおですね」「まぁにゃんとも気品溢れる猫ちゃん」「大きくなりましたね」「前足でぎゅってしてるみたいで可愛い」などの声が寄せられている。