大谷翔平 二刀流初戦は投手としてPS初勝利も打者では4三振 ロバーツ監督「第2戦はもっと良くなる」と期待

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)は5日(日本時間6日)、ナ・リーグ地区シリーズ第2戦を前にオンライン取材に応じ、大谷翔平投手(31)について語った。

大谷は投打二刀流で出場したフィリーズとの初戦で、投手としては6回3安打3失点、9奪三振でポストシーズン初勝利を挙げた。一方、打者としては4打数ノーヒット4三振、1四球だった。

試合後の会見で大谷は「素晴らしい投手が多く、なかなか打てる機会がなかった」と語っているが、ロバーツ監督も同意見だ。

「(相手先発左腕)サンチェスがよかった。ストライクゾーンの外のボールを追いかけてしまって、ストライクを見逃していたね。悪い組み合わせだった」と指摘した。

第2戦も同じく左腕ルサルドの先発だが「心配ない」と強調した。投球に集中したことが打撃に影響があったかについては「登板する日は、やはり投球への集中が大きくなる。昨日のように3失点した直後は、投球について気を張り続けていたはず。

その影響が少し出たかもしれない。第2戦はもっと良くなると思う」と理解を示しながら期待の言葉を口にした。

ワイルドカードシリーズ初戦では、自身初のポストシーズン1試合2ホーマーを記録するなど、決して調子を落としている訳ではない。

大谷も「左投手相手に1番で出してもらえるということがこの打線の意味だと思うし、自分の役割でもある」と試合後に話しており、切り替えはできている。 初戦を取ったドジャースは、1日休養日を挟んで6日(同7日)に第2戦が行われ、サイヤング賞左腕スネルが先発。

8日(同9日)にロサンゼルスに移動し本拠地で2連戦が行われ、第3戦山本、第4戦はグラスノーが先発する予定だ。第5戦までもつれこんだ場合は、再び 大谷の先発が濃厚となる。

