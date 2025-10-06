来季就任５年目を迎える日本ハムの新庄剛志監督（５３）が６日、続投発表後初めて報道陣の前で口を開いた。エスコンでの全体練習を見守った指揮官は、「１年目からずっと１年契約で自分にプレッシャーをかけながら、６位６位、２位２位できたので（来季からの）願望は１位１位。でも今年もいい戦いしたと思いません？チームがまだ完璧に出来上がってはいないですけど、希望と望み、ファンの期待を裏切らないようなチームができた。まあまあ早かったんじゃないかな。３年目で２位になって、正直５年くらいかかると思っていました。１、２年目はもう別として来年が３年目という感覚でね、温かく見守ってもらって。来年が勝負」と語った。

就任４年目の今季は、６１年以来に並ぶ球団２位の８３勝をあげながら２年連続の２位に終わった。「８０勝台じゃあ厳しいから選手たちにも『９５勝を目指してやっていこう』って話をしていこうかな」と、１６年以来１０年ぶりのリーグ優勝への具体的な数字を示した。

１１日からはＣＳ第１ステージのオリックス戦（エスコン）が始まる。「去年の２位と今年の２位はクライマックスへの気持ちが違う。やっぱり（リーグ）優勝からの日本一ですよ。２位からの日本一になっても僕は優勝旅行とかビールかけとか参加しない」と、リーグ優勝への強いこだわりを語った。