（自民党 高市 新総裁）

「今の暮らしの不安や未来への不安を夢や希望に変える政策を打ち出してくれる政党だなと感じていただける党運営をしていきたい」



総裁選後の会見でこう意気込みを語った高市新総裁。自民党の新たなリーダーはどんな人物なのでしょうか。



高市氏は奈良県出身。



“大のヘヴィメタファン”で学生時代からドラムを演奏していたほか、車やバイクが好きなことでも知られています。そんな高市氏、長年にわたり“ある政治家”を目標としてきました。





（自民党 高市 新総裁）Q:愛読書はなんですか？「ちょっと重苦しいですがサッチャー回顧録」信念の強さから、“鉄の女”と呼ばれた、マーガレット・サッチャー氏。イギリス初の女性首相となった人物です。高市氏自身も初当選以降、要職を歴任して着実に階段をのぼり…。2014年には政治信条が近い安倍元総理の下で、女性初の総務大臣に抜てき。そしてついに女性初の自民党総裁の座に就きました。そんな高市新総裁ですが、政権運営の基盤となる人事の検討を本格化させています。党の要の幹事長には麻生派のベテラン・鈴木俊一総務会長の起用を検討していて、6日中に党役員人事の調整を進め、あす7日、正式に決定したい考えです。また、複数の関係者によりますと、内閣の要の官房長官には茂木前幹事長の陣営の幹部を務めた木原稔前防衛相を起用する案が浮上しています。外相には茂木前幹事長の名前が浮上。茂木氏はトランプ大統領から以前「タフネゴシエーター＝手強い交渉相手」といわれたこともあり、高市総裁としては10月下旬に控えるトランプ大統領との日米首脳会談に向け、茂木氏の外交手腕に期待しているとみられます。そして今後、高市総裁にとって大きな課題となるのが“野党との連携”です。衆参ともに少数与党での政権運営が求められる中、高市総裁は総裁選挙期間中、「首相指名選挙までに連立協議を整えたい」と発言し、“連立拡大”に前向きな姿勢を示していました。（自民党 高市 新総裁）「これはやはり相手のあることで、現段階でどことは申し上げない。しかしながら基本的な考え方の合う政党。お互いに納得出来たらそういう形（連立）がつくれるとうれしいなという希望」時期については明言しなかったものの、改めて連立の拡大に意欲をアピール。対する野党の反応は…。（立憲民主党 野田 代表）「国家国民のためにいい政策実現のための競争といいますか、善政競争をぜひしていきたい」（日本維新の会 吉村代表）「われわれとしても、なすべき改革自身は、われわれ何も変わっ てませんから、それをしっかりと新総裁にぶつけていきたい」国民民主党の榛葉幹事長も、6日朝、取材に応じました。（国民民主党 榛葉幹事長）「とりわけガソリン税の暫定税率廃止や103万円の壁を堂々と、どの候補者よりも積極的に訴えていたし、積極財政でこの国を元気にするとおっしゃっていたので、まず、それを実行してほしいと思いますね」Q.連立の可能性は？「まずは政策実現です。連立云々という話よりも、まずはわれわれが訴えた政策をどれだけ実現してくれるのか。国民がそれを待っているので、その期待に応えてくれるのか、しっかり確認したい」この取材後、榛葉幹事長がその足で向かったのは…都内にある麻生最高顧問の事務所。先週3日･金曜日に続いて、6日も面会し20分ほど会談。今後の連携について、水面下での調整を行ったものとみられます。そして、これまで連立政権を組んできた公明党との関係性も焦点となっています。高市総裁は、おととい4日、公明党の斉藤代表と会談し、“連立政権の継続”に向けた協議を打診しましたが…、これに対し斉藤代表は、高市新総裁が以前、首相に就任した後も靖国神社を参拝する考えを示していたことなどに対して懸念を伝えていて、両党の関係は”円満”とはいえない状況です。（スタジオ解説）（伊藤 薫平 キャスター）では、ここで改めて、高市新総裁のプロフィールについて確認していきます。奈良県出身の64歳で、当選は10回です。他趣味ですね。スキューバダイビングもしますし、野球は阪神の大ファンということなんですが、元衆議院議員の津川さんはお会いになったこともあったと思いますけれども…印象は高市さんどんな方ですか？（津川 祥吾 アンカー）今回、「馬車馬のように働いてもらいます」というような話をしていましたが、26年前にある勉強会に私が参加した時にパネリストとしてお見えになっていて、その時もサッチャーさんの話もしていましたし、「政治家は人の2倍働かなければならない」と言っていたのを思い出しましたね。当時から「鉄の女」の雰囲気を出していたかもしれませんけども…。（伊藤 薫平 キャスター）さあ、その高市新総裁は、様々な政治日程が今後迫っているんですね。次です。まず、あす7日には自民党の役員人事がもう決まるということなんです。そして15日とされているのが首相の指名選挙。これは伸びる可能性もありますが、ここで高市新首相が誕生するというふうに見られています。そして27日頃には、アメリカのトランプ大統領が来日しまして、その後、日米首脳会談。31日にはAPEC首脳会議と…外交日程が詰まっていて、いわば時間が無い状況となっているんです。そんな中、党の役員人事、高市新総裁は、きのう5日、麻生元首相と人事を巡る協議を行いました。党の幹事長には、鈴木俊一総務会長が検討されています。お父さんが鈴木善幸元首相で財務相など要職を歴任されてきていまして、麻生最高顧問の義理の弟でもあるというのが鈴木さんです。麻生さんに関しましては副総裁ではないかという情報も出てきています。そして、総裁選を戦った小林さんは党4役ではないか。小泉さんや林さんも閣僚や党の要職に起用されることが検討されています。続いて下段を見ていきますけども、閣僚人事です。外相に茂木前幹事長の名前が浮上しています。そして官房長官には木原前防衛相。この他、高市新総裁は、いわゆる“不記載議員”も登用する考えで、萩生田前元政調会長の党の要職での起用を検討しているということです。（津川 祥吾 アンカー）まず党の人事の件なんですが、幹事長に鈴木俊一さんの名前が挙がっています。これは麻生さんが少し前から鈴木俊一さん推しということは言われてましたが、鈴木俊一さんの党内での評価はいかがでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）鈴木俊一さんは人柄のいいベテラン議員なんですが、いわゆる豪腕だとか、すごい調整力があるとは見られていないんですね。今回、高市さんが幹事長に起用するのは、麻生さんの推しがあったから…これが最大の理由だというのは言って間違いないと思います。（津川 祥吾 アンカー）連立についてはどのような手腕が期待できますかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね、連立に関しては、実際にまず政策で向き合うのは政調会長なんですね。政調会長…恐らくこれは小林鷹之さんが今調整されていると思うんですが、小林さんがどこまでやるのかということが、まず大きなポイントになってくると思います。鈴木さんは党内全体をバランスよく見るという役割になると思います。ただ、鈴木さんは前の財務相ですから、高市さんが目指している積極財政をどこまで容認するのか、麻生さんも含めてですけれども、この辺りの調整がどうなるかが高市カラーを出せるかどうかの私は大きな焦点になると思います。（津川 祥吾 アンカー）もう一つ、内閣がこのまま発足した場合の官房長官人事ですね…ここはいろいろ名前が挙がっているようですが、どのようにご覧になりますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）官房長官は木原稔さんの方向だと思うんですね。これは高市陣営というのは、実は官房長官に適した中堅議員というのは実は少ないんですね。木原さんは茂木さんのところにいましたけども、今回、茂木派との橋渡し役をやりましたし、保守的な考えで知られています。あと、非常に落ち着いた人ですので、官房長官…高市首相を支える官房長官としては非常に適任かなとは思います。ただ、いわゆる実力派官房長官というには、まだまだ若い議員かなというイメージですね。（伊藤 薫平 キャスター）では、一旦ここでスケジュールに戻ってみますけれども、15日ではないかというのが首相指名選挙なんですね。このタイミングまでに、高市新総裁は「立の枠組みを決めたい」というコメントを残しています。高市さん本人も、「人数が少ないですから」と話す少数与党です。野党との連立を探っていく中ですが…次です。現在は公明党と連立を組んでいるんですが、今後、野党と連立の可能性が指摘されるのは、給付付き減税控除の親和性で立憲民主党ではないか…、もしくはガソリン暫定税率の廃止や年収の壁引き上げの政策が一致する国民民主党ではないか…、もしくは連立をこれまで模索してきたとされる日本維新の会なのか…ということなんですが、青山さん、ずばり、どの党との連立の可能性が高そうですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）これはやはり麻生さんがこれまで国民民主党との一定の距離の近さを持っています。今回、麻生さんの影響力というのが高市政権にものすごく強いことを考えると、プライオリティが上がってくるのは国民民主党だと思います。先ほどVTRにもあったように、榛葉さんも、早速、きょう麻生さんのところで会談をしています。ただ、焦点はガソリン税の暫定税率を下げるというのはやってこようとするんですが、その財源問題というのを、どの程度、精緻に詰めるかどうか。さらに言うと「年収の壁」を178万円まで上げるとなると、これは7兆から8兆ぐらいの財源がかかると言われてきました。こうした中で、財源の問題を赤字国債でまかなっていいというふうに麻生さんや鈴木さんが容認してくるのか。ここがポイントになると思います。日本維新の会については、小泉さんとこれまで実は水面下で交渉してきたんですね、総裁選の最中にもかかわらず。そういうことから考えると、逆に今回距離が開いたと見ていいと思います。あと…ポイントは、同じ与党の公明党が高市さんに対する警戒感というのは強く持っているんですね。ここが崩れちゃうと、他と連立組んでも、また少数与党という可能性もありますので、この公明党との関係にどれだけ配慮するのか…これは高市カラーを逆に消すことにもなりかねませんので、この辺のバランス感覚が非常に問われることになると思います。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、その公明党との関係ですが、麻生さんがそこに根回しをしないとも思わないんですが…そこはもう調整が進んでいると見ていいんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）いや、実は麻生さんも公明党との関係は良くないんですね。…という中で、非常に公明党との関係性というのは、これから、ある意味ちょっと微妙になってくると思います。ただ、選挙のこととかを考えると、公明党側も簡単には与党から外れることはないとは思いますが、一定程度配慮していかないと、公明党の支持母体である創価学会もですね、高市さんの「右」の考えに対して非常に警戒感は持っていますので…例えば、その靖国神社の問題であるとか、外国人の問題とか、そういったところで高市さんがどれぐらい配慮できるのか…、ここは、これから見ていかなきゃいけないと思います。