ドル指数上昇、９月２６日以来の高水準＝ロンドン為替



週明け、ドル指数が上昇している。東京午前の９７．９５７からロンドン市場では９８．４８８まで上昇。９月２６日以来のドル高水準となっている。先週末終値は９７．７２３だった。



オセアニア取引開始時にはドル円が先週末の147円台半ばから一気に149円台に乗せて取引を開始した。高市氏が自民総裁に選出されたことが円売り・ドル買いを強めた。その後、高値を150円台前半へと伸ばしている。



また、ロンドン市場では、ユーロドルが下落している。仏首相の辞任報道が仏株安や仏債売りにつながり、ユーロ売りに波及している。ユーロドルは1.17台前半から1.16台半ばまで下落している。



ドルインデックス＝98.43(+0.70 +0.72%)

