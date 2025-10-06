◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子準決勝 静岡１―０愛媛（６日、滋賀ビッグレイク）

準決勝が行われ、静岡県選抜が愛媛を１―０で下し、２０１９年以来６年ぶりの優勝に王手をかけた。

静岡は序盤から攻勢。ＭＦ佐野泰聖（静岡学園高２年）やＭＦ河波飛和（清水ユース、１年）が積極的にシュートを放つが、相手ＧＫやＤＦに阻まれた。後半もお互いにチャンスで決め切れず、０―０が続いた。

そんな重い状況を打ち破ったのが、後半１８分にピッチに立ったＭＦ小柳希碧（のあ、常葉大橘高１年）だ。同２６分、やはり途中出場したＦＷ森田一颯（藤枝東高１年）のパスを受けると、ＧＫの位置を冷静に確認。「ファーを狙うふりをして、ニアを狙った」。勝利を引き寄せる今大会初ゴールに、喜びを爆発させた。

ここまで２試合とも途中出場。時間も短く、見せ場もほとんどなかったが、「自信を持ってプレーしろ」とコーチに言われ、出番に備えていた。そして勝負どころで得意のドリブルでエリア内に侵入。巧みな切り返しでマークを外しての一撃を決めた。「いいものを持った選手が集まっているんです」と岡本淳一監督も目を細めた。

７日の決勝では東京と戦う。３月のヤングサッカーフェスティバルでは１―１で引き分けている。「あのときとはメンバーも違う。相手どうこうよりも、我々がどれだけできるか。チャレンジャー精神です」と指揮官。小柳も「途中出場になると思うけれど、点を取って優勝したい」と力をこめた。（里見 祐司）