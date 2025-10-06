パンテーンの新シリーズは″リッチなヘアマスク″に注目。手ごわい大人のダメージ髪の味方と出会えた...！《発表会レポ》

ゴールドを基調としたパッケージでお馴染み、P&Gジャパンのヘアケアブランド「パンテーン」。

2025年10月下旬より、プレミアムライン「パンテーン EXP シリーズ」の発売が決定しました。

これに先がけて行われた新製品発表会に、記者も参加。プレミアムな仕上がりを一足早く体感してきました。

美容のトレンドと独自のスタイルを融合

今回新たに仲間入りする、プレミアムライン「パンテーン EXP シリーズ」。ラインアップは、シャンプー、トリートメント、ヘアマスク。

中でも注目なのが、「パンテーン EXP シリーズ カプセル美容液ヘアマスク」。近年のトレンドともいえる、つぶつぶとしたカプセルを配合した製品です。

「パンテーン」というブランド名の由来であり、そして、すべての製品に配合している浸透性保湿成分「パンテノール」。このヘアマスクの中にはなんと、パンテノールを配合した1万粒もの美容液カプセルが......！

98.5％という高純度で贅沢なヘアケアが自宅で体験できる、まさにプレミアムなヘアマスク。数年かかってようやく商品化が実現しました。

クリームの美容液成分とカプセルが混ざり合い、髪に浸透させると、最大3か月分の髪ダメージを修復させる効果が期待できるそう。

さっそく、その効果を見てみましょう！

手の温度が伝わるとあっという間にカプセルが溶け、クリーム全体がイエローに染まりました。クリームとカプセルが混ざり合う速さと色の変化に、2つの相性の良さが伝わります。

定期的なカラーリングや縮毛矯正、摩擦などが積み重なり、気付いたらハイダメージな髪の毛に......という人もきっと多いはず。そんな人は、週2〜3回、水気を切った髪に1〜3分ヘアマスクを使ってみて。サラサラの指通りと、内側に入るようなまとまりは感動レベルです。

ヘアマスクを塗布するときのポイントは、惜しまずに取り出すこと。大容量なので、たっぷり使っても安心です。そして、より効果を高めるなら、中心や毛先にはたっぷりと、髪のトップはサラッと触れる程度で塗ってみて。

効能はもちろん、ヘアケア商品を選ぶときに大事になってくるのが"香り"。ジューシーな甘さのある洋梨と大人な華やかさのあるすずらんが重なう香りに心癒され、リッチな気持ちを味わえますよ。

「パンテーン EXP シリーズ カプセル美容液ヘアマスク」は、一部店舗やオンラインストアなどで発売されます。

強いダメージ髪に悩む大人女子にとって、まさに希望の光。この秋、パンテーンのヘアマスクを使っていつもより贅沢なヘアケアをしてみては。

（東京バーゲンマニア編集部）