立憲・野田代表「部分連合的に政策協議で物事を進める方が国会は機能する」　連立拡大は「相当難しい」

立憲民主党の野田代表は6日、福岡市での講演後に取材に応じ、臨時国会を早く開くべきとの考えをあらためて示した。

野田氏は、内閣総理大臣と自民党総裁が別の人物である”総総分離”の状態について、「長引くのはよくない」としつつ、「総理で総裁じゃない人も、総裁になったが総理になるかわからない人も、お互いにやりにくい状態が続くのはよくない」と述べ、「早く国会を開き、首相指名をやって実質的な審議に入った方がいい」と強調した。

さらに、与党が模索している連立の拡大について、「相当難しいのではないか」との見方を示したうえで、「いつまでも連立拡大ができるかどうか時間をかけるよりも、早く国会の機能を果たすべき」と主張し、「連立の拡大ありきではなく、部分連合的に政策協議で物事を進めていく方が、むしろ国会は機能する」との考えを示した。

また、自民党の派閥の政治資金の不記載問題に関与した議員の要職起用について、野田氏は「解党的出直しという精神からまったくかけ離れた、『もう終わってしまったことにしてしまう出直し』だ」と批判し、「国民感情からすると理解できないことだ」とけん制した。