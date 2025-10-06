【ほっかほっか亭】飲料無料クーポン、19日まで配信中！「牛すき焼シリーズ」購入で使えるお得クーポンは10月限定。

ほっかほっか亭では、公式アプリ「ほっかアプリ」の会員数が20万人を突破したことを記念し、2025年10月6日から「牛すき焼シリーズ」の購入で使えるクーポン各種をアプリ会員限定で配信しています。

「牛すき焼シリーズ肉盛」クーポンとの交換も

厳選した食材を店内で調理した、手軽かつ本格的な「牛すき焼シリーズ」。やわらかく食べやすい牛バラ肉を使用し、白菜・たまねぎ・とうふ・しらたきなどの具材に加え、毎年好評の讃岐うどんも入った、食べ応え抜群のメニューです。

お肉好きには嬉しいお肉1.5倍の「肉盛」も登場します。

讃岐うどんが入った牛すき焼と生たまご、炊きたてのごはんがセットになったボリューム満点のお弁当です。

価格は940円、肉盛の場合は1170円。

「牛すき焼おかず」は、牛すき焼だけを楽しみたいという方にもおすすめです。

価格は770円、肉盛の場合は1000円。

そんな「牛すき焼シリーズ」を購入すると、もっとお得に楽しめるキャンペーンを実施しています。

・＜キャンペーン1＞「牛すき焼シリーズ」購入で使えるクーポンを配信

第1弾は、「サントリー伊右衛門シリーズ」プレゼント。「牛すき焼シリーズ」を購入すると、「サントリー伊右衛門シリーズ」をいずれか1本がもらえます。

配布・利用期間は、10月6日から19日まで。

第2弾は、「牛すき焼シリーズ肉盛 1食分（+230円分）」無料。

「牛すき焼シリーズ」を購入すると、「肉盛」1食分が無料に。ただし、「牛すき焼シリーズ肉盛」に対しては使用できません。また、肉盛にできるのは1会計につき1食のみです。

配布・利用期間は、10月20日から31日まで。

・＜キャンペーン2＞「牛すき焼シリーズ肉盛（+230円分）」クーポンが期間限定で登場

ほっかアプリ内で、"ほっかポイント"2000ポイントで交換できる「牛すき焼シリーズ肉盛 1食分（+230円分）」クーポンが期間限定で登場。クーポンは、「牛すき焼シリーズ肉盛」に対しては使用できません。

交換・利用期間は、26年1月31日まで。

いずれのクーポンも、モバイルオーダーでのみ利用できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部