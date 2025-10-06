YOASOBIが、新曲「劇上」のMVを10月8日23時15分にプレミア公開する。

同楽曲は、10月1日より放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）の主題歌。脚本を担当する三谷幸喜が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作された。ドラマと真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲であり、YOASOBIにとって初の試みとなるコンポーザー Ayaseのボーカル参加によるダブルボーカル楽曲となっている。

MVは、YOASOBI史上初の本人出演による実写映像で公開。ドラマ出演キャストである菅田将暉、二階堂ふみが出演する。映像監督は、映像作家のPennackyが担当。ドラマと呼応しながら紡がれた楽曲の世界観とメッセージが映像で表現されているという。

また、本日10月6日にティザー映像が公開。さらにMV公開にあたり、YOASOBIの2人に加え、菅田将暉、二階堂ふみからのコメントも到着している。

＜YOASOBI コメント＞

この楽曲は、“この世は舞台であり、人は皆それぞれ役を演じている”というシェイクスピアの戯曲にあるセリフへの僕なりのアンサーを込めた楽曲です。Pennacky監督と何度も打ち合わせを重ね、演者を撮る演者、それを撮るカメラマン、のようなメタ的な構造も含め、それぞれがそれぞれの舞台の主役である、と感覚的に感じられる映像表現を目指しました。我々YOASOBIはミュージシャンとして生きる“YOASOBI”を演じ、菅田さんには役者“菅田将暉”を、二階堂さんには役者“二階堂ふみ”を演じていただき、この楽曲の世界観をユニークにシニカルに表現できたと思います。YOASOBIにとって初の本人出演の実写MV、沢山の人の力をお借りして、最高の仕上がりになったなと思っております。ドラマをご覧になっている方にも、いつもYOASOBIを応援してくれている皆にも、MVを通してこの楽曲に込めた想いが届いてくれることを願っています。

＜菅田将暉 コメント＞

主題歌が決まり驚き、初実写MVになると聞き驚き、自分が関わることになりとても驚いてます。曲が伝わることはもちろんですが、歌詞がまたとても素敵なので、その哲学の片鱗が、自分が映ることで何か具体的に伝われー！と思い、演じました。宜しくお願いします。

＜二階堂ふみ コメント＞

誰しもが自分のステージで演じて生きている、そんなことを感じる楽曲でした！きらめくYOASOBIの世界に携わることができて、とても光栄です！

（文＝リアルサウンド編集部）