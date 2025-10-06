『コードギアス』シリーズ20周年を記念して「Road to CODE GEASS 20th Year」が始動する。

2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』、2008年に『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』がTV放送され大ヒットとなった『コードギアス』シリーズは、今なおスピンオフ作品やコミカライズ、イベントや舞台化など、多方面にわたりメディアミックスを展開されている。2017年から2018年にかけて、TVシリーズ『反逆のルルーシュ』『反逆のルルーシュ R2』全50話を3本の映画に再編集し、全編新規アフレコ収録と新作カットを追加した劇場総集編3部作が順次公開。劇場総集編3部作のその後を描く完全新作映画『コードギアス 復活のルルーシュ』が2019年に全国ロードショー公開され、興行収入は10億円を突破した。

12月7日には「コードギアス Project “To 20th” イベント」がベルサール新宿グランドにて開催さて、ゲストを招いてのトークショーや朗読劇が実施される予定。例年、12月5日には本作主人公・ルルーシュの誕生日にあわせ上映会が実施されてきたなか、20周年イヴとしてルルーシュの福山潤、『コードギアス 奪還のロゼ』よりロゼ役の天粼滉平、アッシュ役の古川慎が出演するイベントが実施される。イベントは昼夜の2回公演となっており、出演者によるスペシャルトーク、新作朗読劇、新情報発表などが実施される予定だ。チケットの先行予約受付（抽選）は、10月15日まで受け付けている。

また、『コードギアス』シリーズの劇場上映作品13作が、全国の劇場でリバイバル上映される「コードギアス20周年記念復刻上映会 Road to CODE GEASS 20th Year」が2026年1月6日より開催されることも決定。『コードギアス 反逆のルルーシュ』劇場3部作、『コードギアス 亡国のアキト』全5章、『コードギアス 復活のルルーシュ』、『コードギアス 奪還のロゼ』全4幕が、隔週火曜日と木曜日に、2026年6月まで順次上映される。

本上映会を記念した描き下ろしイラストによるキービジュアルも公開され、同イラストを使用したムビチケの販売も決定。アニメイト限定のムビチケ収納アクリルパネル付ムビチケ13枚セット（数量限定）も販売となる。本上映会用の入場者特典として、各作品1種、合計13種の「描き下ろしイラストスクエアカード」が配布される。

2023年に上演されたミュージカル『コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士』の続編製作も決定した。前回と同じく、枢木スザクを赤澤遼太郎、ルルーシュ・ランペルージ役を小南光司がそれぞれ演じる。2026年1月より上演される予定だ。

12月28日からは、『コードギアス 反逆のルルーシュ』TVシリーズ全50話がYouTubeで順次無料配信される。

また、本作関連SNSアカウントが4つ開設された。コードギアスチャンネルInstagram／TikTokでは、『コードギアス』シリーズ各作品の本編切り抜き動画や、作品公式映像が配信される。コードギアスチャンネル情報局Instagram／TikTokでは、キャスターのランスロット仮面が『コードギアス』シリーズの最新ニュースをお届けする、情報バラエティコンテンツが展開される。

■イベント情報「コードギアス Project “To 20th” イベント」12月7日（日）開催昼公演：開場13:15／開演14:00（予定）夜公演：開場17:15／開演18:00（予定）会場：ベルサール新宿グランド（東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F）出演者（予定）：福山潤（ルルーシュ役）、天粼滉平（ロゼ役）、古川慎（アッシュ役）実施予定内容：・福山潤、天粼滉平、古川慎によるスペシャルトーク・新作朗読劇・新情報発表ほかチケット価格：全席指定7,800円（税込）※入場者プレゼント付きチケット受付URL：https://eplus.jp/geassto20th/受付期間：10月6日（月）18:00～10月15日（水）23:59当落確認：10月18日（土）13:00～10月21日（火）18:00入金期間（当選時のみ）：10月18日（土）13:00～10月23日（木）21:00※クレジットカード決済を選択された方は、当選時に決済となります。※お一人様2枚までお申込み可能です。

■公開情報「コードギアス20周年記念復刻上映会 Road to CODE GEASS 20th Year」上映日程：『コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道』 上映日：2026年1月6日（火）／8日（木）『コードギアス 反逆のルルーシュⅡ 叛道』 上映日：2026年1月20日（火）／22日（木）『コードギアス 反逆のルルーシュⅢ 皇道』 上映日：2026年2月3日（火）／5日（木）『コードギアス 亡国のアキト 第1章』 上映日：2026年2月17日（火）／19日（木）『コードギアス 亡国のアキト 第2章』 上映日：2026年3月3日（火）／5日（木）『コードギアス 亡国のアキト 第3章』 上映日：2026年3月17日（火）／19日（木）『コードギアス 亡国のアキト 第4章』 上映日：2026年3月31日（火）／4月2日（木）『コードギアス 亡国のアキト 最終章』 上映日：2026年4月14日（火）／16日（木）『コードギアス 復活のルルーシュ』 上映日：2026年4月28日（火）／30日（木）『コードギアス 奪還のロゼ 第1幕』 上映日：2026年5月12日（火）／14日（木）『コードギアス 奪還のロゼ 第2幕』 上映日：2026年5月26日（火）／28日（木）『コードギアス 奪還のロゼ 第3幕』 上映日：2026年6月9日（火）／11日（木）『コードギアス 奪還のロゼ 最終幕』 上映日：2026年6月23日（火）／25日（木）

■ムビチケ情報販売期間：10月10日（金）10:00～2026年1月5日（月）価格：1,900円（税込）取扱場所：「コードギアス20周年記念復刻上映会」実施劇場、メイジャー通販、MOVIE WALKER STOREURL：メイジャー販売ページ：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M44108044925ムービーウォーカー販売ページ：https://store.moviewalker.jp/item/detail/3206?ref=official

ムビチケ収納アクリルパネル付ムビチケ（前売券）13枚セット【アニメイト限定】※数量限定予約期間：10月6日（月）～12月18日（木）※店舗の予約受付は10/7（火）からとなります。販売期間：12月19日（金）～2026年1月5日（月）セット内容：ムビチケ×13枚＋ムビチケ収納アクリルパネル価格：28,550円（税込）取扱場所：全国アニメイト（一部店舗を除く）、アニメイト通販販売サイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3269252/

■配信情報『コードギアス 反逆のルルーシュ』TVシリーズ全50話YouTube無料配信12月28日（日）～2026年6月30日（水）週2回配信毎週土曜21:00＆日曜21:00最新話プレミア公開各話10日間期間限定公開

